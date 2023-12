El bonito gesto del Ajax con su afición tras una "dolorosa" derrota

El Ajax de Ámsterdam no está teniendo una de sus mejores temporadas. El conjunto neerlandés empezó la campaña con muchas dudas, tantas que llegó a ocupar posiciones de descenso en la Eredivisie durante varias jornadas y en la Europa League quedó relegado a la tercera posición, por lo que deberá jugar el playoff para jugar en la Conference League contra el Bodo/Glimt.

El Ajax disputaba este jueves el partido correspondiente a los dieciseisavos de la KNVB Beker . Se enfrentaba al USV Hercules y el resultado del encuentro no pudo ser peor. Perdieron (3-2) y quedaron eliminados.

Los de Amsterdam igualaron un 2-0 con un gol de Chuba Akpom en el minuto 90, pero en el 93 llegó el duro varapalo. Mats Grotenbreg cazó un balón suelto tras un saque de falta y batió a Ramaj para dar la victoria al equipo de Utrecht y dejar fuera al Ajax, que no podrá revalidar el título que conquistó la temporada pasada donde ganó en la final al Feyenoord.

Y el Ajax, para compensar a los aficionados que se desplazaron a ver el partido, ha decidido reembolsar la entrada y el viaje en autobús por el "mal desempeño de sus jugadores".

Carta enviada por el Ajax a sus aficionados.





Carta enviada por el Ajax a sus seguidores:

"Debido al mal desempeño de nuestro equipo, sin duda el partido USV Hercules - AFC Ajax le resultó doloroso. Compartimos ese dolor y estamos profundamente avergonzado.

Tras consultar con los jugadores y el cuerpo técnico, se decidió que todos los aficionados visitantes que compraron una entrada recibirían una compensación. Esto significa que le reembolsaremos la entrada del partido y el viaje en autobús. Recibirá pronto el importa pagado en su cuenta.

Estamos seguros que esta compensación no borra el recuerdo de la dolorosa derrota, pero no hacer nada no era una opción.

Gracias por su apoyo incondicional.

Ajax".