Bochorno en Melbourne: Los 30 segundos de abucheos a Djokovic y la respuesta de caballero de Zverev

Novak Djokovic es una leyenda del tenis y más en Melbourne. A sus 37 años, el serbio lo ha ganado todo. Acumula en su palmarés 24 Grand Slam, el que más de la historia, 10 de ellos en Australia, también el que más en la historia, pero este viernes vivió uno de los momentos más injustos de su larguísima carrera sobre la Rod Laver Arena.

El serbio, que ya tuvo sus más y sus menos con el país en 2022 cuando acabó siendo deportado del país después de no haberse vacunado contra el coronavirus, fue abucheado por el público aussie al que tantas veces ha puesto de pie con sus golpes imposibles. El motivo: retirarse en el primer set de la semifinal ante Zverev por problemas físicos. Djokovic les respondió con sorna con ambos pulgares hacia arriba.

EFE Djokovic responde a los abucheos del público con ambos pulgares hacia arriba.

La defensa de zverev

De nada le han servido sus tardes de gloria en Melbourne. El público fue inmisericorde y le dedicó 30 segundos de pitos y abucheos que han sido muy criticados por el mundo del tenis. El primero en hacerlo fue su rival, Zverev, sobre la misma pista: "Lo primero que quiero decir es que, por favor, no abucheéis a un jugador que se lesiona".

"Sé que todo el mundo ha pagado las entradas, pero Novak Djokovic es alguien que ha dado a este deporte durante los últimos 20 años absolutamente todo de su vida. Ha ganado su torneo con un desgarro abdominal, ha ganado este torneo con un desgarro en el tendón de la corva, si siente que no puede continuar un partido de tenis, no puede continuar un partido de tenis", aseguró el alemán.

la respuesta de nole

El tenista serbio lamentó su abandono y reconoció que comenzó a sentir "cada vez más dolor al final del primer set", mientras que respondió a su críticos recalcando que "es más fácil juzgar que comprender", sin querer polemizar en exceso con la actitud de la grada de un torneo del que no sabe "cuánto" ha dado "en los últimos años".

"No había tocado la pelota desde el partido de Alcaraz, así que hasta una hora antes del partido hice todo lo que pude para controlar el desgarro muscular. Los medicamentos y supongo que la venda y el trabajo de fisioterapia ayudaron en cierta medida, pero hacia el final del primer set comencé a sentir cada vez más dolor y era demasiado para mí en ese momento. Un final desafortunado, pero lo intenté", apuntó Djokovic en rueda de prensa. El de Belgrado reconoció que "podría ser" que hubiese continuado si hubiese ganado la primera manga, pero que notaba que su lesión iba "empeorando cada vez más".

McEnroe, abocharnado por lo ocurrido

En cuanto a las posibles críticas de extenistas como John McEnroe y Boris Becker, no quiso entrar en detalle y se limitó a recordar que "siempre es más fácil juzgar y criticar, que comprender", mientras que sobre los abucheos recibidos por parte de la grada tras su abandono, también fue claro.

"No sé qué decir. Hay gente que vino aquí, pagó las entradas, esperó la batalla y no está satisfecha. Intento comprenderlos, no sé si me entienden, pero sé lo que hay en mi cuerpo, lo que siento. No sé cuánto he dado en este torneo en los últimos 20 años, ahí es donde me detendré, no quiero seguir en la dirección equivocada", zanjó.

De hecho, el propio John McEnroe pidió respeto para un campeón como el serbio: “¡No deben abuchearle, por favor! ¡Ha ganado aquí diez veces, por el amor de Dios! Es increíble, aquí hay un serio problema. Él y Rafa Nadal han luchado más que nadie. Abuchear a Djokovic por retirarse después de todo lo que ha logrado aquí es una completa estupidez, casi tan triste como el final del partido”.