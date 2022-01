Djokovic abandona Australia y pone rumbo a Dubai

El tenista serbio Novak Djokovic, cuyo visado quedó anulado este domingo tras una decisión judicial, ha sido deportado de Australia en un vuelo programado a las 22.30 hora local (12.30 horas en España) con destino a Dubái, han informado los medios locales.

Según los diarios The Sydney Morning Herald y The Age, Djokovic ha abandonado el país en un vuelo fletado por la compañía Emirates desde el aeropuerto de Melbourne donde ha sido fotografiado. Será la primera parada de un viaje que acabará en Europa, aunque aún no se conoce hacia dónde se marchará finalmente el tenista tras no poder jugar en Australia.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpenpic.twitter.com/Mb47tW76VC