La indignación de Poli Rincón tras la polémica arbitral del Osasuna-Real Madrid: "Mañana mismo"

El Real Madrid ha empatado este sábado ante el CA Osasuna (1-1) en la vigésima cuarta jornada de LaLiga en Primera División y todo tras un partido condicionado por la polémica expulsión de Jude Bellingham en el tramo final de la primera parte y en el que Ante Budimir, desde el punto de penalti, neutralizó el tempranero tanto de Kylian Mbappé.

EFE Expulsión a Bellingham durante Osasuna-Real Madrid

En El Sadar, los de Carlo Ancelotti consiguieron abrir el marcador a los 15 minutos con un tanto de Kylian Mbappé en una primera parte en la que solicitaron hasta tres penaltis y donde la expulsión del centrocampista inglés marcó el curso del partido. Al poco de reanudarse el choque, los navarros lograron empatar desde el punto de penalti gracias a un Ante Budimir que se convirtió en el máximo goleador histórico de Osasuna en Primera.

EFE Budimir celebra con sus compañeros el gol de Osasuna

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha opinado que Jude Bellingham "no ha hecho nada para ser expulsado" frente al CA Osasuna, y que el árbitro José Luis Munuera Montero "se ha equivocado en la traducción" de la expresión en inglés 'fuck off', en vez del improperio 'fuck you'.

"Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada, [el árbitro] se ha equivocado en la traducción y nada más", comentó Ancelotti.

Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid, criticó el arbitraje recibido por el conjunto madridista en el empate en El Sadar ante Osasuna, al escribir en sus redes: "Esta vez ha tocado expulsión", tras la cartulina roja a Jude Bellingham.

El Real Madrid pidió en varias ocasiones penalti en la primera parte que no fueron señalados por el árbitro Munuera Montero, que expulsó posteriormente a Jude Bellingham por hablar. "Esta vez ha tocado expulsión", reaccionó en sus redes oficiales Carvajal, baja en el partido por una grave lesión de rodilla.

Los mensajes de Carvajal en Instagram

De nuevo en la segunda parte Carvajal publicó otra reacción cuando el colegiado pitó un penalti que dio el empate a Osasuna, en una entrada de Eduardo Camavinga sobre Ante Budimir tras el remate fuera del delantero croata. Un emoticono de una cara pensativo y otro llevándose la mano a la cara fue la queja del futbolista madridista al arbitraje.

El exjugador del Real Madrid, y actual comentarista de Tiempo de Juego, Poli Rincón, a pregunta de Paco González, dio su opinión de lo ocurrido este sábado en El Sadar.

En un primer momento, se centró en el aspecto deportivo: "Ha sido un partido por parte de los dos equipos que es lo que quiero hablar. Extraordinario, magnífico, han luchado, han tenido personalidad, carácter, han sido solidarios, cada uno en su forma y en estilo".

EFE Vinicius y Modric discutiendo durante el partido del Osasuna - Real Madrid

Y por otro lado, mostró su enfado por la actuación del equipo arbitral de Pamplona: "Y como ha dicho un oyente, cada día hablamos menos de fútbol. Lo ha dicho el oyente, estoy de acuerdo"

"Y la otra reflexión es si el Madrid podría jugar otra liga que no fuera esta. Me voy, buenas tardes", añadió.

"Pero me iba mañana mismo. Yo estaría encantado que el Madrid saliera de esta liga", apuntó un Poli Rincón que aseguró que le gustaría jugar en la Premier.

