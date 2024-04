El Barcelona, según el CTA, no ha solicitado una reunión tras la polémica del Clásico

El Comité Técnico de Árbitros ha negado en la noche de este miércoles que el Barcelona haya solicitado una reunión tras la polémica del Clásico. El CTA, además, desmiente que se vaya a producir un encuentro con el conjunto azulgrana, que se mostró muy crítico con el arbitraje del partido del pasado domingo.

El Barcelona recurrirá a la justicia ordinaria por el gol fantasma de Lamine Yamal Manolo Oliveros confirmó en El Partidazo de COPE que el club azulgrana no está conforme con los audios publicados por la RFEF e irán hasta el final por el gol no concedido. Antonio Pérez del Castillo 24 abr 2024 - 00:21

Manolo Oliveros confirmó en El Partidazo de COPE que el Barça, pese a que la RFEF publicó los audios, no está conforme y recurrirá a la justicia ordinaria por el gol no concedido a Lamine Yamal. Las repeticiones de la polémica jugada no dejan una imagen clara de si el balón entra por completo en la portería del Real Madrid.

Joan Laporta fue el encargado de hacer visible el enfado del Barcelona con un vídeo publicado en los medios del club. En el comunicado el presidente azulgrana reconocía que el club se sentía perjudicado por las decisiones del colegiado Soto Grado.

El Comité, además, señala que "no muestra ni audios ni imágenes a la carta". Y para concluir recuerda que "las puertas del CTA siempre están abiertas, como las tiene cualquier club de cualquier categoría nacional".