El Barcelona recurrirá a la justicia ordinaria por el gol fantasma de Lamine Yamal

Este martes ha continuado la polémica por elgol fantasma de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu, en la derrota del Barcelona ante el Real Madrid (3-2) por un gol de Jude Bellingham en el descuento que deja a los blancos con la Liga casi sentenciada, con once puntos más que los azulgranas a falta de seis jornadas.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, emitió este lunes un comunicado en el que se quejaba de la actuación arbitral en el Clásico, por el que se sentía muy perjudicado por las decisiones del colegiado Soto Grado, especialmente por el gol no concedido a Lamina Yamal.

En la primera parte y con 1-1 en el marcador, Raphinha sacaba un córner que tocaba Lamine Yamal en el primer palo y, justo cuando el balón entraba, apareció Lunin para despejar el balón. Al momento, Soto Grado señalaba córner porque consideraba, junto a su asistente, que el balón no había entrado. El VAR revisó la jugada y, tras un momento de espera, decidió dar validez a la decisión de Soto Grado al no ver una imagen clara de la jugada.

Las críticas de Ter Stegen y Xavi Hernández

Mientras el árbitro esperaba la decisión del VAR, se vio una imagen curiosa porque Gündogan se dirigió a él para preguntarle si le había vibrado el reloj, pero Soto Grado le dijo en inglés que no tenía asistencia de gol. Y esto fue lo que criticó duramente Ter Stegen al finalizar el partido, cuando se quejó de la falta de tecnología para poder ver si la pelota había traspasado o no la línea: "No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ángulo para chequearlo. Es una vergüenza para el fútbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza. Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos".

A las palabras de Ter Stegen le siguió la rueda de prensa de Xavi Hernández, que le dio la razón a su portero y que fue también muy duro con la actuación de Soto Grado en el Clásico: "Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima".

En el comunicado que emitió Joan Laporta, el presidente dejaba la puerta abierta a la petición de que se repitiera el partido entre el Real Madrid y el Barcelona debido a, lo que él considera, un grave error del árbitro:

"Si una vez analizada esta documentación el Club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, pondremos en marcha todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las actuaciones judiciales que hagan falta. De confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y no descartamos pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR".





El Barcelona irá a la justicia ordinaria

La RFEF emitió este lunes un vídeo de casi siete minutos con los audios del árbitro Soto Grado y el VAR durante las jugadas más polémicas del partido, pero esto parece que no es suficiente para el Barcelona porque Manolo Oliveros confirmó en El Partidazo de COPE que el club azulgrana irá a la justicia ordinaria. El Barcelona cree que es la decisión que hay que tomar después de que la RFEF no haya accedido a ceder las imágenes y los audios del partido que pedía el club.





