El Barcelona - Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas

Lamine Yamal y Carreras, durante la final de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se jugarán LaLiga en la 35ª jornada en el Camp Nou y, según ha adelantado Juanma Castaño en Movistar, el partido será el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas. Viendo lo apretado que está el campeonato y que quedarán solo tres jornadas para la finalización, es casi seguro que el encuentro será clave para saber quién ganará esta Liga.