primera división
El Barcelona - Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas
El Clásico de la 35ª jornada de Liga que podría decidir el título se jugará el domingo 10 de mayo, según ha adelantado Juanma Castaño en Movistar.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Barcelona y Real Madrid se jugarán LaLiga en la 35ª jornada en el Camp Nou y, según ha adelantado Juanma Castaño en Movistar, el partido será el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas. Viendo lo apretado que está el campeonato y que quedarán solo tres jornadas para la finalización, es casi seguro que el encuentro será clave para saber quién ganará esta Liga.
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Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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