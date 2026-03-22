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El Barcelona - Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas

El Clásico de la 35ª jornada de Liga que podría decidir el título se jugará el domingo 10 de mayo, según ha adelantado Juanma Castaño en Movistar. 

Lamine Yamal y Carreras, durante la final de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid

EFE

Lamine Yamal y Carreras, durante la final de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Barcelona y Real Madrid se jugarán LaLiga en la 35ª jornada en el Camp Nou y, según ha adelantado Juanma Castaño en Movistar, el partido será el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas. Viendo lo apretado que está el campeonato y que quedarán solo tres jornadas para la finalización, es casi seguro que el encuentro será clave para saber quién ganará esta Liga. 

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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

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