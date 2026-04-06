Ni Barcelona ni Atlético conocen la victoria con el colegiado que dirigirá su encuentro de ida de los cuartos de la Champions

El colegiado rumano István Kovács será el encargado de arbitrar este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

Según confirmó la UEFA, Kovács, de 41 años, dirigirá su segundo encuentro al conjunto azulgrana, mientras que será el quinto de los rojiblancos en la máxima competición continental. No trae buen recuerdo para los locales, pues en ese único encuentro dirigido por el rumano cayeron por 1-4 ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de la temporada 2023-24.

El balance para los de Diego Pablo Simeone tampoco es muy alentadora con tres derrotas y un solo empate en la Champions. Precisamente, ese último resultado data de este curso en la visita de los colchoneros al Galatasaray (1-1) durante la fase de liga.