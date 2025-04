El Barcelona apoya las quejas de Hansi Flick por los horarios y elevará una queja formal a los organismos del fútbol

Este viernes, Hansi Flick criticó con dureza los horarios de los partidos del Barcelona, puesto que el equipo azulgrana deberá jugar contra el Valladolid el próximo sábado 3 de mayo a las 21:00 horas entre los dos partidos frente al Inter de las semifinales de la Champions.

"Estoy contento porque no jugamos el domingo a las 14:00. Pero vamos a jugar el sábado a las 9 de la noche, pero ¿por qué no podemos jugar a las 18.30? Denme un motivo", decía Flick en rueda de prensa.

EFE Hansi Flick, durante la rueda de prensa de este viernes previa al partido ante Leganés.

"Me gustaría ver a este tipo que es el responsable. Para mí es una broma. No tengo palabras, porque esta situación es increíble. No tienen ni idea de lo que significa para los jugadores volver a las 5 o las 6 de la mañana", agregaba.

Y las palabras de Hansi Flick han sido apoyadas por el propio Barcelona, que este sábado y antes del partido contra el Celta, ha publicado un comunicado expresando su disconformidad con "los criterios marcados por LaLiga y la RFEF en cuanto a la determinación de los horarios".

El Barça, además, considera que los organismos competentes del fútbol español "deberían ser más cuidadosos con aquellos equipos que participan en todas las competiciones oficiales en el tramo final de la temporada".

Para finalizar, el conjunto presidido por Joan Laporta asegura que "seguirá defendiendo sus intereses ante los organismos del fútbol estatales e internacionales, con el objetivo de que el calendario deportivo sea más coherente". Y también confirma que elevará una queja formal a los organismos reguladores del fútbol.