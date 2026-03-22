El Barça recupera la mítica camiseta de Ronaldinho de la Champions de 2006

Los seguidores más nostálgicos del FC Barcelona están de celebración. La primera plantilla del equipo azulgrana ha saltado al campo en la previa del partido de LaLiga Sports contra el Rayo Vallecano vistiendo la camiseta de la temporada 2005-2006, con el legendario número 10 de Ronaldinho en la espalda, rememorando la icónica final de la Champions en París.

Precio y dónde comprarla

La camiseta ya se encuentra disponible para su compra en la tienda online oficial del FC Barcelona. El modelo "Ronaldinho FC Barcelona 2005/06 Reedición Camiseta de Manga Larga" tiene un precio de 129,99 euros, mientras que la versión sin el dorsal, denominada "FC Barcelona 2005/06 Reissue Camiseta de Manga Larga", cuesta 99,99 euros.

El club ha promocionado el lanzamiento a través de sus canales oficiales, compartiendo el enlace de compra en sus redes sociales. Se prevé que la alta demanda pueda agotar las existencias rápidamente.

Una ausencia justificada

Este lanzamiento coincide con la jornada 31 de LaLiga, en la que varios equipos participan en una iniciativa retro. Sin embargo, el FC Barcelona no se ha sumado a esta campaña debido a que Nike, su proveedor técnico, comunicó al club que no disponía del tiempo necesario para producir una equipación especial inspirada en su historia para esa fecha.