Bagnaia se pega un rajadón contra Ducati tras ser último en Indonesia una semana después de ganar las dos carreras en Japón: "A 29 segundos de Bezzecchi y a 13 del penúltimo..."

Pecco Bagnaia había ganado en Motegi la carrera larga y la sprint y venía de firmar el mejor fin de semana de la temporada. El italiano se las prometía felices en Mandalika, pero se ha llevado un tremendo chasco que le ha llevado a criticar duramente a la escudería Ducati en los micrófonos de DAZN. Todo tras ser último este sábado en el sprint. Algo que no ha llegado a comprender.

ha comenzado diciendo Bagnaia a los micrófonos de DAZN tras la carrera.

"Mi vuelta más rápida ha sido dos segundos más lenta que los primeros. Alguien que me explique por qué no puedo aquí. Tenía movimientos imparables. Muchas veces, he dejado el gas; muchas veces he estado sin frenos. Es peligroso rodar así, seguramente, pero estamos acostumbrados a todo esto y sabemos cómo reaccionar a estas situaciones. Lo que ha pasado hoy para mí es inaceptable. Después, iré al box a hablar, pero veremos. No es posible", ha criticado ante la prensa.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Muy indignado, como estaba, ha seguido rajando de su equipo: "A 29 segundos de Bezzecchi y a 13 del penúltimo. La única fortuna es que Motegi existió e hice el mejor fin de semana posible. Sé perfectamente, con el potencial que tenía allí y no tengo nada que demostrar. Lo que ha pasado hoy es algo fuera de mi control. Lo he dado todo, como siempre. Esta mañana, era 16º en la parrilla; la carrera de hoy, 16º otra vez, como en parrilla, a 29 segundos. Yo sigo dando lo máximo y ruedo con lo que tengo y, después, lo que es, es ".

“Es algo fuera de mi control. ¿Explicaciones? El equipo, no sé, alguien. Por lo menos, no que me expliquen por qué he ido tan lento, pero sí por qué no puedo aquí. Es algo normal, ellos tienen datos, no sé por qué ha pasado. Hoy, mi mejor vuelta ha sido 1:31.7 y dos segundos más lento que los primeros es algo raro”, ha finalizado el italiano.