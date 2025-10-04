Bezzecchi firma una remontada imposible en un mal día para Márquez

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que partía desde la 'pole position' pero salió mal, remontó desde la octava posición hasta la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, disputada en el circuito de Mandalika.

Con Bezzecchi en lo más alto del podio, junto a él acabaron los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), líder durante buena parte de la prueba y hasta la última vuelta, y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con el campeón del mundo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) en la séptima posición tras tener que cumplir con una penalización de 'vuelta larga' por un incidente con el también español Alex Rins (Yamaha YZR M 1).

Falló en la salida Marco Bezzecchi, que vio cómo le superaban tanto Fermín Aldeguer como Raúl Fernández, Alex Márquez y Luca Marini, ya con Marc Márquez en la sexta posición, mientras que el italiano, autor de la 'pole position', era octavo antes de concluir el primer giro.

Raúl Fernández fue el líder de la primera vuelta, con Fermín Aldeguer primero en el siguiente giro, en el que Pedro Acosta (KTM RC 16) ya estaba en la segunda posición, mientras Dirección de Carrera investigaba un toque en la primera vuelta entre Marc Márquez y Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que fue penalizado con 'vuelta larga' para el campeón del mundo de 2025, que cumplió un giro más tarde para volver a pista duodécimo.

Fermín Aldeguer, con la pista limpia por delante, logró abrir un pequeño hueco de medio segundo sobre Acosta, que a su vez llevaba un segundo a Raúl Fernández, y éste unas décimas sobre la pareja formada por Luca Marini y Marco Bezzecchi. Acosta cometió un error en la curva dos de la quinta vuelta que le hizo rodar por los suelos, con lo cual la ventaja de Aldeguer aumentó considerablemente.

Pero todo cambió cuando Marco Bezzecchi consiguió superar a Raúl Fernández, pues con la pista limpia por delante decidió imprimir un fuerte ritmo para intentar 'cazar' a Fermín Aldeguer en las poco menos de cinco vueltas que faltaban por disputarse.

En la última vuelta, entró Fermín Aldeguer con tres décimas de segundo de ventaja sobre Bezzecchi, que logró pegarse al rebufo de Aldeguer para superarlo en el primer sector y aunque Aldeguer no arrojó la toalla y buscó su oportunidad, a la postre se tuvo que conformar con el segundo puesto, por delante de Raúl Fernández.

La cuarta plaza fue para Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), con Joan Mir quinto, delante de Luca Marini, cuya actuación fue investigada por saltar el aviso de que no había cumplido con la media de presión de neumáticos durante la carrera. El ya campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, acabó en la séptima posición, mientras que su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que hizo doblete en el Gran Premio de Japón, se tuvo que conformar con la decimocuarta posición.