Badosa se despide de Madrid a las primeras de cambio; Bouzas sigue adelante; Dani Mérida accede al cuadro principal

La remontada que había emprendido Paula Badosa se estancó tras ganar el segundo set porque después fue superada, con rotundidad por su adversaria, la austríaca Julia Grabher que se impuso por 7-6(3), 4-6 y 6-0 y alcanzó la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid.

Hace tres años que Paula Badosa, otrora número dos del mundo, no gana un partido en la Caja Mágica. Semifinalista en el 2021, cuando la australiana Ashley Barty, entonces número uno, la apartó del camino hacia el título, hace dos temporadas perdió con su compatriota Jessica Bouzas en el primer tramo. El pasado curso se bajó del evento antes de empezar, por lesión. Y en este 2026, cuando más necesita los triunfos para regresar al top 100, volvió a sucumbir.

Badosa tuvo ganado el primer parcial en el que dispuso de dos puntos de set, pero se le acabó yendo en el desempate.

La española tiró de fe y ganó el segundo por 6-4. Volvió al partido. Pero después se diluyó y perdió con rotundidad la tercera manga y el encuentro en su séptima participación en Madrid.

Paula Badosa sufrió su duodécima derrota de la temporada en los veintiún compromisos que ha disputado. No ha logrado pasar la segunda ronda en ninguno de los eventos WTA que ha jugado en lo que va de 2026.

Cayó ante una rival peor ubicada en el ránking, 107 de la clasificación femenina a la que ya había ganado en la única ocasión en la que se habían enfrentado y que disfruta de su segunda presencia en Madrid después de la del 2023, cuando fue repescada de la fase previa.

BOUZAS SIGUE ADELANTE

La española Jessica Bouzas tuvo un arranque fulgurante en el WTA 1000 de Madrid con un triunfo incontestable ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, a la que ganó por 6-1 y 6-1, en la primera ronda del torneo que se disputa en la Caja Mágica.

La gallega, 50 del ránking WTA, disputa por tercera vez el evento madrileño. Nunca ha superado el segundo tramo al que llega de nuevo en este 2026 tras vencer con contundencia a la brasileña, con la que perdió meses atrás en Indian Wells.

Dani Mérida accede al cuadro principal

El español Dani Mérida accedió este martes al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid tras superar la fase de clasificación con el triunfo logrado ante el argentino Marco Trungelliti, por 7-6 (4) y 6-3.

El madrileño, finalista hace dos semanas en el torneo de Bucarest y que no pudo atravesar la ronda previa del Conde de Godó, alcanzó su objetivo de jugar en la Caja Mágica.