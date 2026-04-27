Andrada se arrepiente de su agresión a Pulido: "Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer"

El portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, ha pedido disculpas públicamente tras su agresión a Jorge Pulido en el derbi aragonés. "Sí, la verdad que estoy muy muy arrepentido de lo sucedido", ha afirmado el guardameta, reconociendo que "no es una buena imagen para el club" ni para un profesional. Andrada ha extendido sus disculpas al propio capitán del Huesca: "Pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas, y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento".

Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer"

Final caótico en El Alcoraz

El lamentable incidente ocurrió en el minuto 98 del partido entre la SD Huesca y el Real Zaragoza, con 1-0 en el marcador. Tras ser expulsado por empujar a Pulido, Andrada perdió el control y le propinó un puñetazo en la cara al jugador oscense. Esta acción desató una batalla campal sobre el césped de El Alcoraz en la que se vieron implicados jugadores y miembros de ambos banquillos.

La tensión escaló hasta tal punto que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir en el terreno de juego para separar a los implicados. La tangana se saldó con tres expulsiones: la de Andrada, la del portero del Huesca, Dani Jiménez, que también propinó un puñetazo a un rival, y la del zaragocista Tasende.

Agresión de Andrada a Pulido

El Zaragoza tomará medidas

El Real Zaragoza no ha tardado en reaccionar y ha emitido un comunicado oficial en el que condena rotundamente los hechos. El club califica lo sucedido como "imágenes impropias de este deporte" y subraya que "no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo". Además, la entidad ha anunciado que "analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes" con su portero.

Condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol" Real Zaragoza

Andrada, que se define como "un profesional de muchos años", ha asegurado que fue una "situación límite" y que se encuentra disponible para afrontar las consecuencias. "Acá estoy para las consecuencias que me dé la liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para para ello", ha concluido el argentino, recordando que a lo largo de su carrera solo había tenido una expulsión.

Reacciones de los entrenadores

Los entrenadores de ambos equipos también han lamentado el desenlace. David Navarro, técnico del Zaragoza, ha sido tajante: "Pedir disculpas; no tiene excusas lo que ha pasado". Por su parte, José Luis Oltra, entrenador del Huesca, ha expresado su tristeza por lo ocurrido, afirmando que "no hay explicación, ni justificación" para la acción.