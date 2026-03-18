Un avión de aficionados del Atlético se queda tirado en Barajas y se pierden el partido contra el Tottenham

El Atlético de Madrid defiende este miércoles en el estadio del Tottenham el 5-2 de la ida en los octavos de final de la Champions League. Un partido en el que se esperaba que estuvieron cerca de 2.800 hinchas rojiblancos en las gradas del Tottenham Hotspur Stadium, pero no será así.

Y es que una buena parte de ellos se han quedado en tierra por un problema con el avión de la compañía EasyJet que debía llevarles al Reino Unido. El vuelo, con código EZY2708, tenía programa su salida a las 10:45 del aeropuerto de Barajas y su llegada a las 12:00 horas a Bristol. Desde allí, los hinchas tenían previsto desplazarse a Londres para ver el encuentro.

easyJet Avión de easyJet

Sin embargo, la aeronave ha sufrido el pinchazo de una de las ruedas y, según informaba Economía Digital, ante la imposibilidad de reemplazarla han tenido que traer otro avión desde su base en Luton (Londres) para poder llevar a cabo el vuelo, reprogramándolo para las 16:15 horas. El problema es que desde Bristol hasta Londres se tardan unas 3 horas por lo que los aficionados tienen casi imposible llegar al partido a tiempo. Y, además, tienen que recoger sus entradas. Tampoco les queda la opción del tren, mucho más rápida, porque están agotados.

La solución de alguno ha sido cogerse otro vuelo a Londres, a un precio de 300 euros, para poder ver el partido, pero no todos han optado por esta alternativa. Para los que se han quedado en tierra el coste entre el billete de avión, la entrada el partido y el hotel es de más de esa cantidad. Ahora tendrán que pelear por una indemnización con la compañía, que culpaba al mal estado del asfalto de Barajas. Un retraso de más de 5 horas ha echado por tierra su sueño de animar a su equipo en Londres.