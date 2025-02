El Real Valladolid vuelve a ser goleado y provoca la indignación del ministro Óscar Puente: "En mis 56 años de vida..."

Juanlu, con un tempranero gol en el minuto 5, adelantó a un Sevilla totalmente dominante, que controló el balón desde el primer minuto, y que añadía un segundo tanto a su casillero con una gran definición de Isaac, justo antes del descanso.

Y eso que los cinco fichajes blanquivioletas en el mercado invernal salieron como titulares, con Candela en el lateral izquierdo, una posición que ha ocupado en pocas ocasiones durante su trayectoria y desde la que llegó ese tanto de los andaluces.

Nada que hacer para un Real Valladolid cuyos jugadores parecían pollos sin cabeza y que sufrieron otro jarro de agua fría con el golazo de Isaac, desde la frontal del área, con el tiempo ya cumplido de la primera mitad.

LaLiga Los jugadores del Sevilla celebran el tercer gol ante el Valladolid

Juanlu, en la segunda parte, terminaba por sentenciar el encuentro después de una jugada en la que los jugadores pucelanos pidieron penalti por unas manos de Pedrosa tras el disparo de Anuar dentro del área, pero que el colegiado Alberola Rojas no señaló la pena máxima ya que el balón dio en la mano del defensa hispalense tras dar en su pie. Para completar la goleada llegó el tanto de Lukebakio y que puso finalmente el 0-4.

zorrilla vacío

Según iba cayendo los goles y la lluvia hacia acto de presencia sobre la ciudad del Pisuerga, el estadio comenzó a vaciarse. De los más de 20.000 personas que comenzaron, para terminar por debajo de los 10.000 aficionados.

La Federación de Peñas mostró su enfado por esta nueva mala imagen del equipo de Diego Cocca con una publicación a través de las redes sociales: "Final del partido en Zorrilla y nuevo ridículo. No merecemos esto ni la afición ni la historia de nuestro club".

"Mucho ánimo a todos los blanquivoletas que estamos sufriendo la peor temporada de nuestros casi 100 años de historia. Nuestro escudo se respeta, no se arrastra", concluye.

Y ante todo, destaca el dato de nuestro compañero Pedro Martín sobre los goles encajados por los blanquivioletas: "El Valladolid (52) es el equipo más goleado en las 24 primeras jornadas de una Liga de Primera desde la temporada 2017-18. Entonces, Deportivo (53) y Las Palmas (52) iban camino de Segunda con cifras similares".

reacción de óscar puente

El actual ministro de Transporte y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, manifestaba a través de las redes sociales un malestar que comparten todos los aficionados pucelanos.

"No he visto a un Real Valladolid más inoperante, con menos calidad, menos autoestima, menos carácter, más desorientado y más perdido en mis 56 años de vida. Si ha habido un equipo peor que este, yo no lo he conocido. O no lo recuerdo", escribió en la red social 'X'.

Un Óscar Puente seguidor del Real Valladolid confesó y que ya hace algunas semanas mandó un 'recado' al todavía propietario del club, el brasileño Ronaldo Nazario: "Lo de “en 5 años en Champions” toca ya, ¿no?"

Una relación entre Puente y Ronaldo que no terminó bien antes de que el ministro diera salto a Madrid y por ello también habló de los problemas del exjugador a la hora de construir una nueva Ciudad Deportiva: "La Champions no, pero la ciudad deportiva…está al caer".

