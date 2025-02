Uno de los capitanes del Valladolid pide a su afición que deje de insultarle: "Me da igual decirlo alto y claro"

El Real Valladolid sigue colista en LaLiga después de perder este viernes en Vallecas (1-0) en el partido que abría la 23ª jornada. La situación del equipo es crítica suma 15 puntos y tiene la salvación a ocho, que podrían ser más dependiendo de los resultados de esta jornada.

Nada funciona. No lo hizo el cambio de entrenador ni tampoco los fichajes invernales. La afición está harta y el culpable ya no es solo Ronaldo, que día tras día se lleva pitadas de sus hinchas por la mala gestión al frente del equipo. Los futbolistas tampoco están rindiendo y algunos de ellos están en el punto de mira. Este viernes tras la derrota compareció ante los medios Luis Pérez y dejó unas sorprendentes declaraciones.

Y es que el sevillano, uno de los pesos pesados del equipo, mostró su tristeza por la situación "jodida" que viven y pidió a los aficionados de la Grada de Animación que apoyen y dejen de insultarle: "No voy a meter en el saco a todo el mundo, porque quiero mucho a la gente y también me siento muy querido, pero esa minoría… A peor no puedo ir en ese aspecto, así que me da igual decirlo alto y claro: recibo insultos de mi propia afición cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, la salvación y trabajar como el que más. Voy a seguir haciéndolo, pero no es de agrado", lamentó.