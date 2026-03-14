Audrey Pascual se baña en bronce y cierra unos Juegos Paralímpicos para la historia

La española se marcha de Milano-Cortina con cuatro medallas, dos de ellas de oro.

La esquiadora española Audrey Pascual se ha colgado este sábado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) en la prueba de eslalon del esquí alpino para deportistas que compiten sentadas, y suma así su cuarta presea en la cita.

La madrileña, de 21 años y actual subcampeona de esta disciplina, pudo resarcirse en la primera manga de la caída del pasado jueves en el gigante y dominó la prueba al ser la más rápida (43.02) con solo una centésima de renta sobre la china Wenjing Zhang.

Sin embargo, en la segunda manga, que cerraba, solo pudo terminar tercera a 35 centésimas de la ganadora del oro, Zhang, que empleó un tiempo de 1:27.69 para imponerse por delante de la finlandesa Nette Kiviranta. La alemana Anna-Lena Forster se quedó fuera del podio al ser cuarta. Mientras, la otra española en liza, Iraide Rodríguez, rozó el diploma paralímpico al ser novena (1:54.45).

De esta manera, Pascual suma su cuarto metal en la cita italiana después de conquistar el oro tanto en supergigante como en la combinada y una plata en descenso, y ofrece así la cuarta presea para el medallero español, nutrido exclusivamente de los éxitos de Pascual.