El ataque de risa de Paco González al escuchar lo que Manolo Lama hará por San Valentín

El día de San Valentín se celebra este miércoles 14 de febrero y es una fecha en la que las parejas de todo el mundo celebran su amor. Paco González preguntó a los contertulios de Tiempo de Juego en la retransmisión del partido entre el Leipzig y el Real Madrid sobre los regalos para este día señalado. En concreto, si lo habían comprado ya o esperan al último momento.

¿Por qué es San Valentín?

Se da por hecho que el 14 de febrero, día de San Valentín es cuando se celebra el día de los enamorados, pero gran parte de la población, quizás, no sabe el que por qué. La conmemoración ha ido cambiando con el paso de los años y hay varias teorías al respecto desde la época romana con las fiestas de los Lupercales, dedicadas al dios mitológico Luperco, asociado con la fertilidad y la purificación.

A pesar de todo, una hipótesis está por encima del resto y es que San Valentín fue arrestado por el emperador romano Claudio II por negarse en el año 270 d.C. a la orden que se había emitido de prohibir casar a jóvenes soldados. Entonces, este fue ejecutado por seguir celebrando matrimonios en secreto y cada 14 de febrero se conmemora su martirio, su valentía y su compromiso con el amor.

Curiosidades del 14 de febrero

Este día está considerado como el momento para demostrar tus sentimientos con gestos o detalles. Lo que da lugar a ciertas curiosidades, ya que no en todos los países se celebra de la misma manera y hay culturas diferentes. Un ejemplo de una de estas curiosidades que surjen es una palabra romántica del inglés que no existe en español. Una palabra que ya está en el vocabulario habitual de la población más joven es 'crush', cuya traducción literal puede ser "aplastar", lo que no tendría mucho sentido. Sin embargo, esta expresión hace referencia a lo que en castellano se entiende como "amor platónico".

Otro ejemplo dentro de España es que también hay múltiples culturas dentro de un mismo país. A través de los vídeos de @gukgreen (vitoriano) en Tik Tok se hizo popular la palabra "maiteminduta", que explicó que su traducción literal al castellano sería "dañado por amor". No obstante, también aseguró que así es como ellos muestran el hecho de estar enamorados en el País Vasco. Estas son algunas de las curiosidades de las diferentes formas en las que se vive el día de San Valentín en función del lugar del que seas.

San Valentín en Tiempo de Juego

La cuenta atrás lleva varios días activada en Tiempo de Juego. Paco González volvió a preguntar a los contertulios en la retransmisión del Leipzig - Real Madrid acerca de sus planes en San Valentín. Las respuestas al respecto estuvieron muy divididas entre si le habían comprado ya los regalos a sus respectivas parejas o todavía estaban esperando hasta el último momento.

Paco González no pudo evitar estallar de risa al escuchar la respuesta de Manolo Lama cuando el director del programa le hizo la pregunta. "No lo he comprado porque mi mujer no se llama Valentín", afirmó el narrador. Manolo Sanchís también se mostró en contra de la celebración de este día. "No hace falta un día para demostrar que estás enamorado de tu mujer. Yo se lo regalo 364 días al años, menos mañana", explicó el exfutbolista.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

