Esta es la palabra romántica del inglés para San Valentín que no tiene traducción al español

Apenas quedan unos días para el conocido como el día de los enamorados, San Valentín. Para algunos una moda para vender productos y, para otros, una ocasión para tener un detalle o pasar un rato especial con tu pareja. A veces incluso algunos lo toman como una oportunidad para declarar su amor por esa persona por la que bebe los vientes.

Y, para ello, hay muchas formas de hacerlo. Regalos, gestos, sorpresas o, también palabras. Y para eso el castellano es un idioma especialmente rico. Una larga historia de literatura romántica lo avalan. De hecho, si escarbamos podemos encontrar hasta más de 100 formas de decir “te quiero” en el idioma castellano sin realmente decirlo. De Bécquer a José Zorrilla, pasando por el duque de Rivas o Espronceda.









No obstante, hay una palabra perfecta para estos días llenos de romanticismo que no está incluida dentro del Diccionario de la Lengua pero sí en el inglés y que es de lo más útil.





La palabra romántica del inglés que no existe en español



La mezcla de culturas de diferentes países a través del cine y la televisión y, ahora más, por medio de las redes sociales provoca un efecto inevitable de importación lingüística. Palabras y expresiones del español que acaban en el vocabulario habitual de norteamericanos, términos de países latines que se escuchan por las calles de Malasaña o palabras del inglés que terminan en los institutos de toda la Península Ibérica.

Así, hay un término que puede resultar nuevo para los españoles pero que cada vez se dice más, sobre todo entre la población joven, y que viene de la lengua de Shakespeare. Se trata de 'crush'. Literalmente 'crush' se traduciría al español como “aplastar” pero, en este contexto, viene a ser una palabra que se emplea para identificar la persona por la que has quedado completamente prendado, has sido “aplastado de amor”.









Eso sí, se utiliza para referirse a una sola persona y no como verbo, por lo que no tiene equivalente directo en la lengua castellana, donde sí que existen “flechazo”, “amor platónico” o “enamorado”, pero no esa forma de referirse a otra persona en una única palabra.





La palabra del inglés que tiene traducción al español y nadie la usa



Pero no es el único caso curioso de anglicismo en nuestro país. Aquellos adictos a las series y películas de Hollywood no serán ajenos al término 'flashback', utilizado frecuentemente para referirse a cuando se muestra una escena o conjunto de escenas que tienen lugar en el pasado respecto a la cronología de los hechos que están ocurriendo en la historia principal. Algunos ejemplos evidentes son las escenas del joven Vito Corleone en 'El Padrino II' u 'Origen', de Christopher Nolan.









En la RAE (Real Academia de la Lengua) se traduce como “paso a una escena o episodio cronológicamente anterior al que se está narrando”. Aquellos que ya conocían el término es posible que lo utilizasen porque piensen que no existe un sustitutivo en el castellano, pero lo cierto es que sí. Se trata del término griego “analepsis”, incluido dentro del Diccionario de la Lengua: “Pasaje de una obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica”.