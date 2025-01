Assan Diao, Mingueza, Haller, Sancris...nombres propios en el mercado de fichajes en Primera

El mercado de fichajes de invierno en LaLiga empezó ya el pasado 2 de enero, y terminará el próximo 3 de febrero de 2025. Los equipos comienzan a moverse en busca de refuerzos. y en el programa de Deportes COPE de este martes hemos repasado alguno de ellos.

MERCADO EN EL ATLÉTICO DE MADRID

Tal y como ha informado nuestro compañero Antonio Ruiz, en principio el plan en el Atlético es no fichar en este mercado si no pasa nada y si no hay salidas, y en esa rampa de salidas está Lemar, que precisamente este martes ha vuelto a trabajo con sus compañeros. Es un jugador con una gran ficha y con bastante tiempo de inactividad, por tanto, sería una gran apuesta deportiva si alguien se lanza a por él.

ASSAN DIAO

El atacante del Betis Assane Diao viajó en la tarde de este lunes hasta Milán para rubricar su fichaje por el Como 1907 italiano, entrenado por Cesc Fábregas y que pagará unos 11 millones de euros al club español por el 80 por ciento de los derechos federativos del hispanosenegalés.

El extremo derecho y delantero del Betis, de 19 años y que se asentó la pasada campaña en el primer equipo verdiblanco, firmará un contrato por cuatro años y medios con el Como 1907, hasta el 30 de junio de 2029, si supera los preceptivos reconocimientos médicos.

SEVILLA

El Sevilla está trabajando para confirmar las llegadas del delantero del Qarabag Juninho, y también la del extremo del Augsburgo, Rubén Vargas. El club tiene el acuerdo con los jugadores, y le falta el acuerdo con sus respectivos clubes. Mientras tanto, también busca cerrar las salidas de Barco, Iheanacho y Montiel.

ander herrera

El nombre que marca el mercado en el Athletic es el de Ander Herrera por su posible vinculación con el Boca Juniors argentino. El director general de Fútbol del Athletic Club, Mikel González, ha hablado sobre el centrocampista consideró un jugador “fundamental” y que es muy importante tanto en el campo como en el vestuario por su veteranía y experiencia”.

james

Uno de los nombres del pasado mercado de verano, y que va a marcar este, es el de James Rodríguez. Tiene los días o incluso las horas contadas en el Rayo Vallecano. Se va a llegar a un acuerdo entre las dos partes para la rescisión del contrato ya que el jugador se quiere ir y la idea del técnico Iñigo López tampoco va a cambiar ahora en la segunda vuelta. Todo apunta a que seguirá jugando en Europa ya que él quiere seguir teniendo importancia en su selección.

HALLER

Otro de los nombres en verano fue el del delantero Sebastian Haller. El ariete aterrizó en el Leganés, sin embargo no está teniendo el resultado que se esperaba de él y el jugador podría salir en este mercado. Desde los Países Bajos, el Utrecht ha puesto los ojos en él, y aunque desde el Leganés están contentos con él, no verían mal una salida si es beneficioso para todas las partes, ya que el Borussia Dortmund - equipo que tiene los derechos de Haller - también podría aceptar esa oferta del Utrecht si sirve para que el delantero tengo minutos.

sancris

Una de las prioridades del Getafe en este mercado de invierno como apunta nuestra compañera Gemma Santos es la búsqueda de un delantero, a pesar del regreso de Borja Mayoral, y uno de los nombres que está encima de la mesa es el del extremo del Burgos Alex Sancris. El jugador acaba contrato en verano y desde el club burgalés podría buscar una salida en este mercado para poder recibir dinero por él, sin embargo, por temas de fairplay financiero, el Getafe no podría sacar adelante un traspaso.

MINGUEZA

Por último está el caso de Mingueza en el Celta. Diferentes informaciones apuntan al interés del Aston Villa de Unai Emery en hacerse con los servicios del defensa. La cláusula es de 20 millones de euros, de los cuales el 50% será para el Barcelona, en virtud del acuerdo alcanzado en el momento de su traspaso, en el verano de 2022. Mingueza finaliza su contrato el 30 de junio de 2026.