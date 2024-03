Así fue la revisión VAR de la posible roja a Alderete en el Getafe-Girona: "Ponme la high behind"

Corría el minuto 10 del Getafe-Girona cuando tras un balón en largo del conjunto catalán que peinaba Dovbyk, Portu le ganaba la carrera a Alderete y el central paraguayo agarraba por detrás al atacante. Munuera Montero, árbitro del partido, le mostraba la cartulina amarilla al defensa azulón, pero era llamado por el VAR. La jugada podría ser ocasión manifiesta de gol.

Munuera Montero acudió al monitor del Coliseum para ver la jugada y mantuvo una conversación con Díaz de Mera en la que le pedía varias cámaras hasta acabar determinando que Juan Iglesias podía llegar al balón y no veía 100% que se tratara de una jugada que debía ser castigada con una tarjeta roja. La afición del Getafe respiraba y todo se saldaba con una amarilla para Alderete.

Así fue la conversación con el VAR

-Te recomiendo que vengas al OFR para que valores una ocasión manifiesta

-Venga, vamos a verla

-Dale más. Dale más, más, más. Ahí





-Venga. Que no se acerque nadie ¿vale? Íñigo.

-Munu tenemos dos cámaras potentes. Tenemos la tactical y la fuera de juego izquierdo.

-Pero chicos, ¿habéis visto al defensor de arriba? Dame la high behind. Por favor, la high behind. Dámela. Suéltala. Dame una 16,50 por favor. 16,50. Para mí el defensor está arriba y yo no lo veo clara de DOGSO. Páramela justo, por favor, en el cabeceo. Sigue, sigue… en el agarrón ahora. Ahí páramela. Yo veo al defensor arriba. No veo un 100% de que vaya a llegar Portu claramente al balón y encarar al portero. Para mi el defensor de arriba tiene muchas posibilidades, chicos.

-Vale José Luis, vale. Como tú la veas.

-No la veo de 100%