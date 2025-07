Asencio pide perdón tras el Mundial de Clubes: "No he estado a la altura"

Uno de los jugadores más señalados en el Mundial de Clubes por sus múltiples fallos ha sido Asencio. El defensa no ha jugado sus mejores partidos en la nueva competición europea después de hacer un penalti en su primer encuentro contra el Al Hilal, ver la tarjeta roja en el segundo por agarrón a Rondón en su partido contra el Pachuca y también por haber cometido un error de bulto contra el PSG que le costó un gol al equipo blanco.

Unos errores que le costaron la titularidad, aunque la acabó recuperando tras la sanción de Huijsen después de ver tarjeta roja en cuartos de final.

Una actuación de la que el propio Asencio es consciente, tal y como ha escrito en sus redes: “Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura en un Mundial de Clubes que exigía el máximo".