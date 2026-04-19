"El Arsenal va involucionando en la temporada y ahora mismo es un rival al alcance del Atlético de Madrid"

El colaborador de Tiempo de Juego, Guille Uzquiano, ha analizado el estado de forma del Manchester City y del Arsenal. A pesar de que el equipo de Guardiola no tuvo un partido brillante, Uzquiano cree que "no creo que este City recuerde a los de los mejores años de Guardiola, pero sí que está mejor que el Arsenal".

La involución del Arsenal

Uzquiano se ha mostrado crítico con el equipo de Arteta, del que opina que "va involucionando en la temporada". Esta situación, según el comentarista, lo convierte en "un rival al alcance del Atlético de Madrid ahora mismo". El análisis de Uzquiano apunta a una falta de reacción en el equipo londinense: "He echado de menos que no sintiera esa urgencia hasta muy, muy al final".

EFE Los jugadores del Arsenal cabizbajos

El colaborador también ha cuestionado algunas decisiones tácticas, como la tardía entrada de Kiokeres o la ausencia de Gabriel Jesus, quien no disputó ni un minuto. "Ha vivido mucho tiempo del balón parado y de talento individual de sus jugadores", sentenció sobre la dependencia del Arsenal de estas facetas del juego.

El City, a por el liderato

Para Guille Uzquiano, el Manchester City "parece mejor equipo y ya lo tiene a tiro". Con el partido adelantado del miércoles, los de Guardiola tienen la oportunidad de "ponerse líder y, a partir de ahí, ir a la diferencia de goles". Sobre el futuro del Arsenal en la competición, se muestra pesimista: "Veo difícil que gane todos los partidos que quedan".