"Los árbitros nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo"

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha sostenido la queja formal presentada por el club ante la UEFA por el arbitraje recibido en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid y ha reclamado que "las cosas se hagan mejor". "Dicho esto, también lo hacemos desde un punto de vista constructivo. A pesar de esta eliminación, hemos querido expresar a la UEFA que las cosas hay que hacerlas mejor", señaló en declaraciones a los medios del club.

Yuste defendió la postura del club tras unos "errores graves" que, a su juicio, no se ajustaron al reglamento y derivaron en un perjuicio "económico y deportivo" para la entidad blaugrana. "Hemos querido presentar una queja formal ante la UEFA por la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la Champions, errores graves que hemos querido manifestar en este comunicado, que están muy bien expuestos y que creemos que no se ajustan al reglamento de fútbol y que, por tanto, nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo que refleja nuestra indignación ante la UEFA", afirmó.

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En este sentido, mostró su incomprensión por los fallos arbitrales pese al uso del VAR. "Hoy en día no creemos que teniendo seis personas del estamento arbitral en un partido de fútbol se puedan dar tantos errores consecutivos y, por tanto, esto hace mucho daño al reglamento de juego y al mundo del fútbol. Todo el mundo se puede equivocar, pero tenemos tres personas en el campo arbitrando y tres personas que están siguiendo el partido desde una sala que se llama VAR y no entendemos realmente cómo acciones muy claras se puedan no pitar como creemos nosotros, como cree nuestro equipo y como cree nuestro departamento jurídico de la forma en que se tendría que hacer", manifestó.

Además, quiso separar la protesta institucional del futuro deportivo inmediato. "Nos quejamos formalmente ante las instituciones porque, repito, tenemos que defender a nuestra institución y a nuestros socios y socias, y otra cosa es mirar hacia adelante. Por supuesto, el equipo estaba muy, muy, muy tocado porque lo han dado todo", indicó.

Pese a la eliminación, Yuste elogió el rendimiento del equipo. "Se hizo, para mí, una gran puesta en escena de un fútbol muy, muy y muy brillante, de un fútbol hecho por gente muy joven, que es un orgullo para todos nosotros y, por tanto, hay que seguir adelante, mirar ahora a LaLiga y al próximo objetivo, que es el Celta, el próximo miércoles", apuntó.

Finalmente, trasladó un mensaje de orgullo desde todas las áreas del club. "Un mensaje desde el entrenador, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, desde la Junta Directiva y desde mí mismo de orgullo, de máximo orgullo. Creo que hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no veíamos que cuando se acaba un partido el público se quede en el campo aplaudiendo pase lo que pase a los jugadores. Y eso creo que es una comunión enorme, como hacía tiempo que no pasaba, entre un equipo de fútbol y su afición", expresó.

CORDONPRESS Rafa Yuste y Joan Laporta, vicepresidente y presidente del FC Barcelona, respectivamente

"Un equipo de fútbol joven, un equipo muy comprometido con el club y un equipo joven que estoy convencido de que dentro de un tiempo, ojalá sea muy corto, empezará a levantar -porque ya han levantado títulos importantes- esa ansiada Champions, que continuaremos luchando hasta el final para que vuelva a casa", concluyó.