El apoyo de Paco González a Ancelotti por sus quejas a LaLiga: "Sé que el Madrid está quedando como un equipo muy llorón..."

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cargó nuevamente contra el calendario en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante el Alavés, debido a la diferencia de descanso que tendrá con respecto al Arsenal de cara al choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputará el próximo miércoles en Londres.

Los de Mikel Arteta ya jugaron su duelo de la Premier League este sábado y por tanto tendrá un día más de descanso que el Real Madrid.

las palabras de ancelotti

"No lo entendemos pero es lo que hay. Esta temporada ha sido así. No se entiende pero la verdad es que tenemos más de 72 horas de descanso, entonces no nos podemos quejar", apuntó el entrenador italiano tras lanzar el aviso después del encuentro en La Cerámica de que su equipo no se presentaría al siguiente encuentro liguero en el que no tuviesen 72 horas de descanso entre partidos.

el apoyo de paco gonzález

Al comienzo del programa de este domingo de Tiempo de Juego, Paco González hizo referencia a esas declaraciones de Ancelotti, y fue claro con su opinión.

"A veces el cansancio está en la cabeza, pero es que me quiero referir a esto. Poco se quejó ayer a Ancelotti que le habían puesto el partido de domingo", indicó.

EFE Raphinha y Lamine Yamal, durante el encuentro de ida ante el Dortmund

Paco González también criticó las "cafradas" del calendario, apuntando también a la UEFA por poner una eliminatoria corta, como es el caso del Barça en seis días, y otra eliminatoria larga, como la del Real Madrid: "El calendario europeo le perjudicaba este año al Barça claramente, por esta eliminatoria corta, pero el calendario de la Liga... es que es normal que el Madrid raje de Tebas".

El director de Tiempo de Juego también hizo referencia a la diferencia de descanso que tendrán Barcelona y Real Madrid en la semana de la final de la Copa del Rey que se jugará el sábado 26 de abril en Sevilla: "Ya son ganas de tocar las narices desde la Liga, al Barça le ponen un día antes de descanso. O sea, el Barça juega martes y el Madrid miércoles. Es decir, el Madrid a la final de Copa irá con dos días, descansará jueves y viernes, y el sábado contra el Barça.

EFE Los jugadores del Real Madrid al término del encuentro ante el Villarreal

Y aunque Paco no quiere ver en el calendario una justificación de los problemas que está teniendo el Real Madrid en esta temporada, añade lo siguiente: "Ya sé que el Madrid está quedando este año como un equipo muy llorón, sobre todo el asunto arbitral, pero es que hay veces que no pasaba nada, porque hicieran las cosas lógicas".

"Y esto no está justificando nada. El Barça está jugando mejor, el Barça probablemente gane todo y el Madrid probablemente no gane nada con los jugadorazos que tiene. Pero que encima hay años en los que hasta eso, hasta el calendario, parece que está en contra de un equipo", concluye Paco González.