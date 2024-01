La opinión de Paco González tras el último episodio de racismo en el fútbol: "A ver si de una vez"

Este domingo, de nuevo, hay que lamentar un episodio de racismo en el fútbol. El partido que este sábado disputaban el Udinese y el Milán en Údine tuvo que ser interrumpido por los gritos racistas y sonidos de mono que recibió el portero francés de los rossoneros, Mike Maignan. Tras marcharse del campo, finalmente regresó para finalizar el encuentro.

Un lamentable momento que se ha vuelto demasiado habitual y que por desgracia se repite con demasiada frecuencia. En España, la cara visible de este problema es el brasileño Vinicius que la pasada temporada recibió este tipo de insultos en Mallorca, Valencia, Valladolid y el Metropolitano, todos ellos denunciados por LaLiga.

El Udinese - Milan se reanuda después de detenerse por insultos racistas a Mike Maignan El portero avisó varias veces al árbitro de los insultos antes de tomar la decisión de dejar de jugar. Maignan se fue al vestuario y todos sus compañeros le siguieron. 20 ene 2024 - 21:30





Comunicado de Maignan

No fue el jugador el que fue atacado. Es el hombre. Es el padre de la familia. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Y no soy el primero al que le pasa esto. Emitimos comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy, todo un sistema debe asumir la responsabilidad:

? Los autores de estos actos, porque es fácil actuar en grupo, en el anonimato de una plataforma.

? Los espectadores que estaban en la tribuna, que vieron todo, que oyeron todo pero que optaron por permanecer en silencio, sois cómplices.

? El club Udinese, que sólo habló de una interrupción del partido, como si nada hubiera pasado, es cómplice.

? Las autoridades y el fiscal, con todo lo que está pasando, si no hacen nada, TAMBIÉN SERÁS CÓMPLICOS.

Ya os lo he dicho y si vale la pena repetirlo: no soy una VÍCTIMA. Y quiero dar las gracias a mi club AC Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores del Udinese y a todos los que me enviaron mensajes, los que me llamaron, los que me apoyaron en privado y en público. No puedo responder a todos pero los veo y estamos JUNTOS. Es una lucha difícil, que requerirá tiempo y coraje. Pero es una pelea que ganaremos.

Reacción de Udinese

El Udinese Calcio lamenta profundamente y condena cualquier acto de racismo y violencia. Reafirmamos nuestra aversión a cualquier forma de discriminación y expresamos nuestra profunda solidaridad con el jugador del AC Milan Mike Maignan ante el deplorable episodio ocurrido el sábado en nuestro estadio.

El Udinese colaborará con todas las autoridades investigadoras para garantizar el esclarecimiento inmediato del incidente, con el objetivo de adoptar todas las medidas necesarias para sancionar a los responsables.

Como club, continuaremos trabajando diligentemente, como siempre lo hemos hecho, para promover la diversidad y la integración de todas las etnias, culturas e idiomas entre nuestros jugadores, personal, ciudad y una base de fanáticos que siempre ha demostrado justicia.

Respuesta de Paco González

El director de Tiempo de Juego ha condenado los hechos tras leer el comunicado del portero francés en antena: "Es una acusación directa y, además, muy razonada", aseguró sobre lo publicado por Maignan. "Lo que más me importa es que dice que no fue el jugador si no el hombre y eso me parece de una gran madurez. A ver si después de verlo en un jugador de otra Liga lo entendemos de una vez porque cuando es un jugador del equipo rival del tuyo te importa menos", aseguró Paco González.

