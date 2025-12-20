Ant-Man y sus Wolves se rebelan contra los Thunder en una gran noche para Hugo González

Tyrese Maxey consiguió 30 puntos y 9 asistencias, VJ Edgecombe hizo 23 tantos y Andre Drummond logró 14 puntos y 13 rebotes y los 76ers se convirtieron en el segundo equipo visitante en ganar en el Madison Square Garden, al imponerse por 107-116 a los Knicks. Jalen Brunson logró 22 puntos y 9 asistencias para los de Nueva York, pero se quedó en un 7 de 22 en tiros, mientras que Karl Anthony Towns se fue hasta los 22 puntos y 11 rebotes.

En su primer partido en casa desde que ganaron la Copa NBA, los Knicks cayeron a 13-2 como locales. Habían tenido su mejor inicio en el MSG desde la temporada 1992-93. Celebraron el título antes del encuentro, aunque han decidido no colgar un estandarte para conmemorarlo, como hicieron los campeones anteriores, los Lakers y los Bucks.

tercera derrota de los Thunder

Un triple de Anthony Edwards a falta de 37,8 segundos, y un tapón y un robo de balón del escolta a Shai Gilgeous-Alexander en las dos siguientes jugadas, certificaron la victoria de los Minnesota Timberwolves sobre los casi invencibles Oklahoma City Thunder por 112-107. Los actuales campeones sumaron su tercera derrota de la temporada, y la segunda en los tres últimos partidos, después de que perdieron en las semifinales de la NBA Cup contra los San Antonio Spurs.

Con su final sublime en ataque y en defensa, Edwards se mostraba exultante al término del encuentro, en el que anotó 26 puntos y terminó con 12 rebotes. Randle logró 19 tantos, Donte DiVincenzo y Naiz Reid 15, y Jaden McDaniels y Bones Hyland 13. A pesar de su final errático, Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de los visitantes con 35 puntos y un 12 de 26 en el tiro. Chet Holmgren, desacertado, aportó 14 puntos y se quedó en solo 5 rebotes.

el gran día de hugo gonzález

Un parcial de 20-5 en el arranque del último cuarto con el español Hugo González en pista dio a los Boston Celtics la victoria ante los Miami Heat (129-116), con un Derrick White colosal desde el triple. Los de verde firmaron un 48,8 % de acierto desde el perímetro, incluidos 10 triples durante en el último cuarto, al que ambos equipos llegaron distanciados por un punto en el marcador.

Derrick White fue el máximo anotador de los Celtics con 33 puntos. Brillaron también Jaylen Brown (30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) y un Hugo González que se quedó cerca de lograr su primer doble-doble en la NBA al anotar 10 puntos y capturar 8 rebotes en 29 minutos de juego. Robó también dos balones y puso un tapón. Kel'el Ware (24 puntos y 14 rebotes) fue el mejor de unos Heat sin Andrew Wiggins, Tyler Herro y Davion Mitchell.

Wembanyama sigue brillando

Victor Wembanyama se lució con 26 puntos y 12 rebotes desde el banquillo, Devin Vassell aportó otros 18 y Stephon Castle sumó 17 más y los Spurs arruinaron el primero de una serie de cinco partidos en casa de los Atlanta Hawks con una victoria (98-126). Nickeil Alexander-Walker lideró a los Hawks con 23 puntos y Jalen Johnson logró 17 puntos y 11 rebotes.

Chicago se impone a Cleveland

Los Bulls se impusieron en Cleveland a uno erráticos e irregulares Cavaliers que pagaron muy cara la ausencia de su gran estrella Donovan Mitchell. Matas Buzelis y Nikola Vucevic aportaron 24 puntos cada uno y lideraron el triunfo de Chicago (125-136). Darius Garland aportó 35 puntos y 8 asistencias para los Cavs que también jugaron sin Evan Mobley.