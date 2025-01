Ansu Fati y Eric García tienen la llave para que el Barça pueda fichar a Rashford

Marcus Rashford es el gran objetivo del Barcelona para reforzarse en este mercado invernal. Según ha contado Víctor Navarro, este martes antes del partido ante el Benfica, el director deportivo blaugrana Deco se vio con el agente del atacante británico del Manchester United.

Este le dijo al Barça que tienen cinco o seis días para hacer una oferta a los red devils por su cesión hasta final de temporada o si no quedará descartada su llegada. Laporta necesita que salga Ansu Fati, que no cuenta para Flick, pero es muy complicado por su elevado sueldo de unos 10 millones de euros brutos anuales, o Eric García al que quieren Girona y Como. El Barça pide 10 kilos por él, pero nadie supera los 7 millones de euros. Este miércoles Rashford se ha entrenado a las órdenes de Ruben Amorim y ya no descarta quedarse hasta final de temporada en Inglaterra.