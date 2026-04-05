El Mirandés gana al Zaragoza y vuelve a creer en la permanencia

El Mirandés ha logrado este domingo una victoria fundamental en su pugna por salir del descenso ante el Real Zaragoza (1-2), un rival directo que se desfondó para evitar la derrota, en un encuentro en el que los burgaleses supieron sufrir para aguantar el resultado.

El partido se antojaba crucial para los dos equipos. Para el Zaragoza, porque la victoria suponía tomar distancias con los castellano-leoneses y ponerse a un sólo punto de la salvación. Y para el Mirandés, porque su triunfo significaba apretar la zona de descenso, en la que quizá fuera una de sus últimas oportunidades para emprender la salida del pozo clasificatorio.

Con esa vitola de cita importante, el duelo comenzó animado y con ocasiones para ambos equipos; la primera, para los visitantes, con un falta lateral pasados cinco minutos que metió el miedo en el cuerpo al Ibercaja Estadio. Poco después, en el 7, fue Rober González el que casi marca con un remate que logró sacar la defensa jabata, después de ser asistido por Martín Aguirregabiria desde la banda.

En ese inicio vibrante, el lateral vasco volvió a servir un gran balón al área para que Dani Gómez no terminara de acertar desde dentro del área. Y ya casi en el primer cuarto de hora, fue el otro punta blanquillo, Kenan Kodro, el que disfrutó de una nueva ocasión clara que, no obstante, logró frustrar la zaga del Mirandés. El gol se barruntaba y, finalmente, fue Dani Gómez el que adelantó a los locales desde el punto de penalti en el minuto 23, después de que Manuel Jesús Orellana pitara la pena máxima por un agarrón de Medrano a Rober.

El Zaragoza estaba dominando en su feudo y las ocasiones seguían siendo para el bando local, pero el Mirandés no estaba muerto y pasada la media hora de juego Salim El Jebari hizo lucirse a Esteban Andrada tras una gran incursión en el área. Ya casi cuando los jugadores enfilaban el túnel de vestuarios, en el 45, Unax marcó de chilena para silenciar el hogar blanquillo, después de que Yawad El Yamiq no despejara eficazmente un peligroso centro desde la derecha.

Los burgaleses se vinieron arriba en los minutos finales del primer tiempo y Carlos Fernández y Javi Hernández casi lograron adelantar al Mirandés, mientras un Zaragoza en estado catatónico esperaba con ansia que llegara el descanso.

Tras la pausa, el conjunto aragonés saltó al césped con el colmillo afilado y en menos de cinco minutos Kodro volvió a ser protagonista de otras dos ocasiones de gol, la primera, sin que se hubiera consumido el primer minuto, aunque el disparo se fue muy desviado. Y la segunda, mucho más clara, la malogró el poste, después de que el delantero bosnio recibiera un buen balón de Rober en el corazón del área y tratara de disparar ajustado y raso.

Pero fue el Mirandés el que se adelantó en el minuto 53, gracias a una gran combinación entre Medrano y Javi Hernández que culminó al primer toque Carlos Fernández. En un partido que estaba completamente loco, los blanquillos, lejos de bajar los brazos, se volcaron en intentar igualar el duelo, mientras el Mirandés sufría y esperaba agazapado una nueva ocasión para dar otro zarpazo.

Con su asedio a la portería defendida por Juanpa, los de David Navarro rozaban el gol con lances como el que tuvo Kodro en el minuto 64 y que sacó el cancerbero jabato milagrosamente. Con el paso de los minutos, el Zaragoza seguía en su empeño, pero no lograba romper el cerrojo diseñado por Antxón Muneta, cuyos jugadores cada vez veían más cerca una victoria de oro ante un rival directo. Y así lo certificó el silbato del colegiado que marcó el final de un partido muy intenso, en el que la fortuna y Juanpa negaron los puntos a la escuadra aragonesa.

FICHA DEL PARTIDO:

1.– Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, El Yamiq, Radovanovic, Larios; Keidi Bare, Saidu (Mawuli, min. 46), Hugo Pinilla (Cuenca, min. 46), Rober González (Tasende, min. 80); Kodro, Dani Gómez (Soberón, min. 73).

2.– CD Mirandés: Juanpa; Medrano, Cabello, Juan Gutiérrez, Tamarit (Novoa, min. 46); El Jebari (Varela, min. 68), Thiago, Bauzà (Selvi, min. 82), Javi Hernández; Unax (Siren, min. 68), Carlos Fernández (Aarón Martín, min. 82).

Goles: 1-0. M.23: Dani Gómez; 1-1. M.45: Unax; 1-2. M.53: Carlos Fernández.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a El Yamiq (m. 21), Saidu (m. 37), Tasende (m. 56), Dani Gómez (m. 70) y Keidi Bare (m. 90) del Real Zaragoza y a Medrano (m. 21), Bauzà (m. 32), El Jebari (m. 42), Juan Gutiérrez (m. 58), Unax (m. 62), Varela (m. 74), Juanpa (m. 87) y Javi Hernández (m. 97) del Mirandés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima cuarta jornada de Segunda División, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 17.410 espectadores.