Todos los entrenadores del fútbol profesional estaban citados en la mañana de este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas para evaluar el momento del colectivo y al término de la misma, el técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti mostró su descontento por lo que se había hablado y tratado en el interior.

"No estoy contento, es un lío", respondió Ancelotti a los medios de comunicación allí presentes, y entre ellos a nuestro compañero Xavi Laso, y al ser repreguntado el por qué no estaba contento, él respondió: "No entienden a los entrenadores".

Ancelotti abandonó la reunión y no se quedó a la que estaba programada con los árbitros a primera hora de la tarde de este mismo martes también al tener entrenamiento con su equipo, y así se escucha en las imágenes de nuestros compañeros de El Golazo de Gol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Por qué estaba enfadado Ancelotti?

Nuestra compañera Arancha Rodríguez ha explicado en el programa de este martes de Deportes COPE que Ancelotti fue uno de los técnicos más activos durante la reunión e incluso alzó la voz en defensa del colectivo ya que la Asociación se queja de que hay entrenadores que dejan de recibir dinero por parte de los clubes cuando son despedidos de estos, sin respetar los contratos previamente firmados.

Ese alegato pidiendo respeto fue secundado por varios entrenadores y entre ellos el del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, que salió en apoyo de su homólogo en el Real Madrid.

Salida del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el encuentro entre los entrenadoresEFE

A esta reunión no han estado todos los entrenadores del fútbol profesional ya que como ha informado nuestro compañero Xavi Laso desde Las Rozas, han faltado el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, el de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, el del Celta de Vigo, Rafa Benítez y también ha estado ausente Marcelino García Toral que en ese momento estaba siendo presentado por su nuevo equipo, el Villarreal Club de Fútbol.