Ancelotti: "Que siga Xavi es una decisión correcta"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje a sus jugadores para que compitan en LaLiga y no piensen ya únicamente en la Liga de Campeones, y les pidió "pelear" hasta que la matemática les proclame campeones.

"Vamos con toda la ilusión del mundo. El objetivo es muy claro, nos faltan siete puntos para ganar LaLiga de forma matemática. Tenemos que intentar hacerlos lo antes posible. Tenemos en cuenta que es un partido complicado, siempre lo han sido contra la Real Sociedad. Intentaremos sacar lo mejor y ganar", valoró.

"Hasta que la matemática nos de LaLiga tenemos que pelear. Lo estamos haciendo muy bien, la dinámica es muy buena para preparar los próximos partidos de Champions es importante mantenerla. Hay que competir, sacar lo máximo mañana, luchar e intentar ganar", añadió.

EFE





El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, advirtió este jueves de que "faltan siete puntos" para proclamarse campeones que deben conseguir "lo antes posible", también para "mantener la buena dinámica" y "preparar bien"las semifinales de Champions ante el Bayern de Múnich, al mismo tiempo que calificó de "decisión correcta" la continuidad de Xavi Hernández en el FC Barcelona.

"Nos faltan siete puntos para tener la matemática de ganar (el título de LaLiga), tenemos que hacerlo lo antes posible. Será un partido complicado contra la Real Sociedad, como siempre lo ha sido. Intentaremos sacar lo mejor para intentar ganar", arrancó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes (21.00) ante los donostiarras.

Los blancos llegan al partido en el Reale Arena con 11 puntos de ventaja sobre el Barça después de imponerse en el Clásico, salpicado por algunas jugadas polémicas por las que el club catalán avisó de que podría llegar a pedir repetir el partido. Sin embargo, Ancelotti no valoró estas "opiniones". "Todo el mundo se ha dado cuenta de estas declaraciones, no tengo nada que añadir. Las palabras se las lleva el viento", reflexionó.

Así, aplaudió la "decisión correcta" tomada por el FC Barcelona de seguir confiando en Xavi Hernández para el banquillo. "Ha hecho un buen trabajo y conoce muy bien el club. Tenemos que respetar también los cambios de opinión, no pasa nada, no hay nada escrito. Cuántas veces he cambiado de opinión yo, muchas veces en mi carrera. Cambiar de opinión es lícito, está permitido", opinó.

EFE





El siguiente paso del Real Madrid es la Real Sociedad, partido para el que Ancelotti tiene que "pensar bien la alineación", ya que hay jugadores con "desgaste" que "todavía no se han recuperado al 100%", después de los exigentes partidos frente al Manchester City y el Barça.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche y Rodrygo tiene gripe. Creo que van a estar disponibles para mañana, ojalá puedan viajar. Mendy no va a viajar, está bien, pero prefiero que se quede aquí a trabajar para estar listo para el partido de Champions", actualizó el estado físico de la plantilla.

Ancelotti sí podrá contar con un Éder Militao que "todavía no está al 100%" después de su rotura del ligamento cruzado, aunque "ha mejorado su nivel". "Le faltan minutos de juego, puede ser titular ante la Real o puede ser que no", dijo el técnico italiano, que elogió la capacidad de Vinícius Júnior de adaptarse a jugar por el centro.