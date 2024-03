Ancelotti: "Nunca encontré un jugador perseguido como Vinicius; patadas, le pitan, le insultan..."

Carlo Ancelotti dejó una reflexión sobre las situaciones que protagoniza el brasileño Vinícius Junior, descartando que tenga que hablar con él por su comportamiento y apuntando a las provocaciones, las patadas e insultos que recibe en cada partido, que le hicieron pedir que se cambie "la actitud" contra un futbolista que es el más "perseguido", según lo que ha visto a lo largo de su carrera.

"He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística y nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinícius. Le dan patadas, le pitan, le insultan, ¿qué tiene que hacer? Marca goles y nos da asistencias pero tengo que hablar con él por su actitud, no, todo el mundo tiene que cambiar la actitud contra Vinícius", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti comparó dos acciones recientes de los partidos del Real Madrid para poner ejemplos del trato que se da a Vinícius y la diferente forma de medir que se tiene con su futbolista.

"Nunca ha pasado en mi historia personal ver un jugador de gran talento que sufre las cosas que ha sufrido Vinícius. Se olvidan pero yo no. En Vallecas le han dado un golpe de karate en la cabeza, ni una amonestación, y todos piden tarjeta roja porque ha empujado a un rival del Leipzig", apuntó.

Por eso, 'Carletto' terminó recomendando que cuando se hace "evaluación de una cosa, no tenemos que meter camisetas".

BELLINGHAM

Ancelotti aseguró que la sanción de dos partidos a Jude Bellingham, por su expulsión a la conclusión del partido en Mestalla por sus protestas a Gil Manzano, "no es correcta", insistió en que no hay insulto al colegiado y espera que "no le hayan tomado la matrícula" al futbolista inglés.

"Hemos recurrido porque pensamos que es exagerada la sanción", explicó Ancelotti sobre el recurso presentado por el Real Madrid al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que se reduzca la sanción a Bellingham.

"No ha sido un insulto, como también estaba escrito en el acta. Han evaluado la manera agresiva de acercarse al árbitro. Espero que no le hayan tomado la matrícula porque sobre todo Bellingham es un jugador que puede ser que a veces protesta, como todo el mundo, muchos de manera más exagerada que él. Seguimos pensando que la sanción no es correcta", añadió.

Bellingham fue expulsado en Mestalla tras ver como su gol, que daba el triunfo al Real Madrid, no subía al marcador porque el colegiado pitó el final en el momento del centro de Brahim Díaz. Gil Manzano reflejó en el acta que el centrocampista inglés protestó "en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones 'it´s a f****** goal' (es un j***** gol)".