Un valenciano explica por qué cuando comes una fresa ahora mismo es otra cosa: "Antes de la guerra"

La mayoría de los españoles comíamos hace años el mismo tipo de fresas. A principios del siglo XXI, todas compartían sabor, textura, tamaño y forma. Eso lo explica este señor de Valencia en un vídeo viral que ha colgado en TikTok su nieta, asegurando por qué lo que se come ahora no es esa fruta tan sabrosa que pensábamos.

La fresa y el fresón pertenecen a la familia de las rosáceas y son parientes de otras plantas comestibles como la frambuesa, la mora o de árboles frutales como el cerezo o el albaricoque. Es habitual que se confundan unas con otras, aunque en este vídeo se asegura que le cuesta encontrar una de ellas.

España es el primer productor de fresas de toda Europa y uno de los primeros del mundo, después de Estados Unidos. Del campo español salen cerca de 300.000 toneladas. El 95% se concentra en la provincia de Huelva, donde la explotación de este fruto da empleo a entre 70.000 y 80.000 personas.

La fresa es uno de los frutos más delicados que hay. Su mayor enemigo es la humedad, se tiene que recoger a mano para no dañarlo y se recolecta ya maduro porque es el único que no lo hace una vez cortado. Además, su vida no dura más de unos ocho o nueve días, así que su consumo debe ser casi instantáneo.

Una fresa

En los siglos XIV y XV, en la corte francesa e inglesa se cultivaban fresas silvestres europeas en los jardines con interés ornamental y alimentario. En el siglo XVI e inicio del XVII los colonos americanos citan otra al este de Norteamérica, concretamente en el futuro estado de Virginia, que fue llevada a Europa.

Pero existía otra fresa más en América, conocida como frutilla o fresa de Chile, de mayor tamaño que las europeas y buen sabor. Esta especie no llegaría a Francia hasta el siglo XVIII, donde se empezó a cultivar en el Jardín Botánico de París, distribuyéndose desde este punto a otros jardines botánicos europeos.

Años después, en Inglaterra, los botánicos mezclaron la fresa de Virginia con la fresa de Chile, dando lugar al híbrido de fruto más grande que las fresas silvestres Europeas, que hoy en día conocemos como fresón. El responsable de la introducción de este cultivo en España fue el primer rey Borbón, Felipe V.

Temporeras recolectando fresas de Huelva

Las fresas son ricas en fibras, favoreciendo el funcionamiento del intestino. Además, son una buena fuente de vitamina C, con un porcentaje superior a la naranja, reforzando las defensas y son antioxidante. Podemos comerlas en postres, cremas frías o sopas, batidos o acompañando a una ensalada, otra opción es usarlas para hacer confituras o mermeladas.

"Antes de la guerra"

"Los fresones son gruesos, las fresas son pequeñas, redondas, un poco más grandes que las cerezas", indica este señor de Valencia, que contesta a la pregunta de por qué ya no se cultivan: "Porque cunden más las gruesas, se venden más". Todo ello a pesar de que "de sabor, las fresas son más buenas".

No solo lo dice él, sino que asegura que todos los que las han probado "dicen que tienen mejor sabor". El abuelo de la usuaria de TikTok asegura de que "de pequeño comía fresas, los fresones han venido después": "Cuando yo era pequeño, antes de la guerra, mis hermanos las plantaban". Ahora, asegura, que "no encuentro de esas".