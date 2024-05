Loida Zabala bate un nuevo récord de España en la IV Jornada de Liga Nacional Individual Absoluta de Para Powelifting

La halterófila paralímpica extremeña Loida Zabala ha batido un nuevo récord de España este fin de semana al levantar 76 kilos en su categoría de Para Powerlifting, en un torneo organizado por el club Berserkers en el Viso de San Juan de Toledo.

Concretamente, lo ha hecho en la IV Jornada de Liga Nacional Individual Absoluta de Para Powerlifting, dos días después de haber sido tratada con radiocirugía por dos metástasis cerebrales ocasionadas por su cáncer de pulmón, según ha informado en nota de prensa este domingo su departamento de comunicación.

"En esta ocasión, pudimos batir el récord de España, mareada, con ganas de vomitar, pero tremendamente feliz de haber logrado algo tan complicado y, en un principio, imposible", ha señalado la deportista oriunda de Losar de la Vera (Cáceres), tras explicar que tomó la "difícil decisión" de pedir "como primer y único intento" 76 kilos, pese a que se le recomendó levantar "como mucho 40 kilos".

En este sentido, Zabala ha aclarado que no quería quedarse con "ese ¿y si lo hubiera intentado?", ya que, ha reiterado, "la vida es un contrarreloj, y si no aprovechas las oportunidades que tienes delante, probablemente ya no volverás a estar en esa misma situación para poder intentarlo".

Posteriormente, la halterófila ha comentado en sus redes sociales que no se considera un "ejemplo a seguir" por "anteponer" sus sueños a su salud, al dejarse "guiar por su intuición y corazón".