Ancelotti: "Neymar, sin duda, el jugador brasileño más talentoso"

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, consideró, en una entrevista con France Football, que Neymar, jugador del Santos, es "el jugador más talentoso" del país, pero le pidió estar "al 100 % físicamente" si quiere jugar el mundial de 2026.

"Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente", declaró Ancelotti, en una entrevista publicada este domingo en 'L'Équipe'.

Cordon Press Neymar sería el heredero de una fortuna de 1.000 millones de dólares.

El exentrenador del Real Madrid consideró que Neymar debe de "estar listo en junio" del próximo año. "Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente -agregó-. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición".

El técnico italiano también habló de otras de las estrellas del combinado 'canarinho', Vinícius Junior, al que entrenó en el Real Madrid. "Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él", aclaró.

Cordon Press Ancelotti, entrenador de la selección brasileña

Sin embargo, avisó que, en caso de que un jugador no esté contento con su suplencia, su papel como seleccionador es diferente al que tenía con un club. "Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa", advirtió.

su última temporada en el real madrid

En cuanto a su última temporada en el Real Madrid aseguró que "fue complicada. No ganamos lo que queríamos. Tuvimos demasiadas bajas en defensas y fue difícil construir un equipo sólido para respaldar la calidad en ataque. Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal… Hubo partidos en los que sólo tenía a dos defensas y uno era Asencio, que acababa de salir de la cantera aunque rindió bien".

Un año donde tuvo la oportunidad de entrenar a Mbappé que se lo puso todo "muy fácil. En un año, Mbappé nunca me pidió nada, ni tirar penaltis, jugar, no jugar, lanzar faltas... Siempre tuvo muy buen comportamiento, con mucha humildad. Tuvo una temporada con un nivel muy alto, marcó 44 goles, pero creo que esta segunda temporada será mejor porque ya se ha adaptado y sus compañeros le conocen bien".

EFE Kylian Mbappé saluda a Carlo Ancelotti en el partido ante el Betis.

"No es que no le guste defender, es que a un futbolista de sus características se le pide que marque", continuó diciendo. Además, afirmó que "para mí Mbappé es delantero centro. Es rápido, técnico, habilidoso, capaz de hacer combinaciones en espacios reducidos. Por eso, debe estar cerca de la portería rival. Escorado en la banda tiene las mismas cualidades, pero marcaría menos. La exigencia física para los que juegan en banda es mayor desde hace unos años. Para Mbappé es mejor jugar en punta".