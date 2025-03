Ancelotti se enfada con LaLiga por los horarios: "No lo entiendo, el mínimo son 72 horas"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, pasó página de todo lo ocurrido en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, centrado ya en su siguiente capítulo en la competición, ante el Arsenal, y se limitó a decir sobre el penalti de Julián Álvarez anulado en la tanda que "hay que respetar" la regla.

La UEFA expresó en un comunicado este jueves que el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez tocó dos veces el balón en el lanzamiento del penalti, que el árbitro polaco Szymon Marciniak anuló a instancias del VAR en la tanda del Metropolitano. Ancelotti no quiso opinar sobre si se debe modificar la norma en caso de que, como Julián, no haya voluntariedad y se deba repetir el lanzamiento. "No tengo ni idea de lo que haría porque no estoy en este sitio", aseguró sin querer interpretar el papel de los encargados de revisar el reglamento FIFA.

Movistar El penalti de la discordia de Julián Álvarez

Pero el técnico italiano fue contundente y breve en su opinión sobre la acción de la polémica. "Hay esta regla y hay que respetarla", aseguró. "Para nosotros el partido se ha acabado y estamos contentos de estar en cuartos de final. Todo lo que pasa alrededor de este partido no lo vemos, estamos focalizados en el de mañana que cierra un periodo largo con muchos partidos. Queremos cerrarlo bien para irnos a la pausa de partidos de selecciones en buena dinámica", sentenció, pasando página.

descanso para vinicius

El técnico del Real Madrid, no descartó la presencia del brasileño Vinícius Junior en La Cerámica, tras ausentarse del grupo en el único entrenamiento de preparación de la visita liguera de este sábado al Villarreal por unas molestias musculares. "Le hemos dado un día más de descanso porque sigue estando muy cansado", desveló Ancelotti en rueda de prensa. "Mañana estará disponible, a tope para ayudarnos. No tiene problema, sólo cansancio", añadió.

AFP7 vía Europa Press Vinicius celebra la victoria sobre el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions.

'Vini' acusó el gran desgaste físico realizado ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y tendrá dos días sin entrenamientos antes de valorar si puede ser titular ante el Villarreal. Mientras, la ausencia de Ferland Mendy, baja entre tres y cuatro semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral sufrida el miércoles en el Metropolitano, se suma en la enfermería a la de los lesionados Dani Carvajal, Éder Militao, Jesús Vallejo y Dani Ceballos.

enfado por los horarios

El Real Madrid está molesto por el horario de LaLiga en la jornada 28, que da un día más de descanso a sus rivales por el título, Atlético de Madrid y Barcelona, que se enfrentan el domingo a las 21:00 horas, y concede menos de 72 horas de descanso para su visita al Villarreal, por dar prioridad, según expuso Carlo Ancelotti, a "la televisión y el dinero" sobre la salud de los futbolistas.

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento celebrado este viernes en Valdebebas.

"No lo entiendo pero no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido también", lamentó Ancelotti. "No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación son 72 horas pero es el calendario que hay y ojalá un día pueda cambiar". "No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, pero no se piensa en el riesgo de lesiones de jugadores. Es lo último en lo que se piensa", denunció.

El técnico italiano lamentó la carga de partidos que ha asumido su equipo desde el regreso de las vacaciones navideñas, con tres partidos por semana y sin espacio en el calendario para un solo respiro. "Es estresante por el calendario, que es demasiado. Desde enero no hemos parado ni un momento jugando cada tres días. Ahora estamos a mitad de marzo, mañana será el partido 21 o 22 del año estando en marzo. Es demasiado para mí que no juego, sin tiempo para recuperar la presión de los partidos, pero es lo que hay. La única manera es parar, pero no quiero porque me gusta hacer lo que hago", sentenció.