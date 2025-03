Juanma Castaño desvela lo que habría pasado si es al Real Madrid a quien se le anula el penalti: "Superliga mañana"

La polémica tanda de penaltis que decidió la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid sigue dando que hablar. En el programa El Partidazo de COPE, Juanma Castaño y su equipo reflexionaron sobre un hipotético escenario que ha captado la atención de los aficionados: ¿qué habría pasado si el polémico penalti anulado a Julián Álvarez le ocurre al Real Madrid?

El momento clave llegó cuando el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió su penalti, pero el VAR intervino al detectar un doble toque accidental del jugador tras resbalarse, invalidando el gol. Según la regla 10 de la FIFA, cualquier penalti en el que el lanzador toque dos veces consecutivas el balón sin que otro jugador lo haya tocado antes se considera inválido y el gol, anulado. La decisión, aunque ajustada a la normativa, despertó un encendido debate entre aficionados y expertos.

El Real Madrid, finalmente, selló su pase a cuartos de final tras una tanda agónica, en la que Rüdiger convirtió el penalti definitivo que silenció el Metropolitano. Mientras los jugadores blancos celebraban su clasificación, las cámaras captaron la decepción en los rostros de los futbolistas rojiblancos, conscientes de que la suerte no les había sonreído esta vez. El Arsenal será el próximo rival del conjunto blanco, que sigue su camino en la Champions con la ambición intacta.

EFE MADRID, 12703/2025.- El entrenador del Atlético, Diego Simeone, al término del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Real Madrid han disputado este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Guillén

Durante el análisis en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño no dudó en plantear la controversia: "Seamos sinceros, si esto le pasa al Real Madrid…". La frase quedó en el aire, hasta que Pedro Martín trató de matizar: "Pues estaríamos igual". Pero Castaño insistió: "No, no, no. Te voy a explicar. La Superliga nace mañana por la mañana y es el primer partido".

La reflexión de Castaño iba más allá de lo estrictamente deportivo. La Superliga, una competición promovida por varios clubes europeos, incluido el Real Madrid, ha sido vista por muchos como un intento de romper con las estructuras tradicionales del fútbol. En este contexto, Castaño sugirió que un incidente arbitral similar habría sido el detonante perfecto para reavivar las tensiones entre el club blanco y las instituciones futbolísticas, acelerando el discurso sobre la necesidad de una competición independiente.

Paco González aportó su visión, reforzando la idea de que las consecuencias habrían sido muy diferentes para el Real Madrid: "¿Sabes lo que pasaría hoy? Que estaríamos pidiendo que Ancelotti se vaya a la calle por no meterse a cuartos". Nacho Peña, hablando de los errores arbitrales que hubo en contra del Real Madrid, añadió el toque irónico: "Te hago un vídeo en Real Madrid Televisión que es más largo que Ben-Hur".

Isaac Fouto añadió que "en el Real Madrid no entenderían la norma del doble penalti", dejando entrever que las protestas habrían sido mucho más sonoras y mediáticas. Por su parte, Siro López fue contundente: "Si la de Giuliano la hace el Madrid, la que estarían liando…".

EFE Thibaut Courtois, durante la tanda de penaltis entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano

El debate dejó patente la percepción de que el Real Madrid y el Atlético viven realidades distintas cuando hay polémicas arbitrales. Nacho Peña fue tajante: "En Europa no existe una figura que sea ni a Negreira ni se le parezca. Por eso el Real Madrid no llora en Europa, porque no desconfía de los arbitrajes corruptos".

La diferencia de reacción entre clubes

El analista Pedro Martín también recordó el famoso penalti fallado por John Terry en la final de la Champions de 2008 contra el Manchester United, subrayando cómo situaciones similares en el pasado no despertaron tanto revuelo mediático. "Lo normal en estos casos es que el lanzador falle el penalti y no se anule el gol. Pero ahora con el VAR, si pones la lupa es muy posible que exista el doble toque", explicó.

La acción de Julián Álvarez y la posterior anulación del gol se han convertido en un nuevo foco de debate sobre la consistencia del arbitraje y las diferentes respuestas de los clubes ante situaciones controvertidas. El pase del Real Madrid a cuartos de final está asegurado, donde se medirá al Arsenal, mientras que el Atlético dice adiós a la Champions en un final amargo. Pero la polémica sobre lo que habría pasado si el penalti anulado hubiera sido al Real Madrid continúa resonando. Para más detalles sobre la reacción de El Partidazo de COPE y las últimas novedades de la Champions, puedes consultar el análisis completo aquí.