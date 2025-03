Marciniak explica lo que sucedió tras el penalti de Julián Álvarez: "Había un 99%..."

Aunque el protagonista del penalti fue Julián Álvarez, que fue quién lo lanzó, otro de los que está dando la vuelta al mundo es el árbitro, Szymon Marciniak que fue el que, junto al VAR, anuló el tanto de la araña porque había tocado el balón con ambos pies. El colegiado se ha pronunciado acerca de esa jugada en la web Win Win, donde deja claro que él fue el primero en comunicar que el rojiblanco podría haber dado un doble toque a la pelota.

Al polaco le preguntaron si, ¿Mbappé le dijo a los árbitros que el argentino la tocó dos veces? "Eso no es cierto en absoluto. Yo fui quien informó a los árbitros del VAR de que había un 99% de posibilidad de un doble toque por parte de Álvarez, y ellos lo revisaron minuciosamente. Para ser sincero, nunca me había enfrentado a una situación así en mi carrera arbitral, pero los jugadores conocen las reglas”, indicó el colegiado al que en las últimas horas se ha criticado porque en la final del Mundial Messi hizo algo similar y ahí no se dio cuenta.

La UEFA, además, publicó este jueves un comunicado para dar explicaciones sobre la acción. Según el máximo organismo del fútbol europeo, aunque fue mínimo, "el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado".

La UEFA, según anunciaba en el comunicado, tendrá conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería modificarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario.