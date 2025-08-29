Alonso hace magia en Zandvoort y despierta la ilusión

El inglés Lando Norris (McLaren), fue el más rápido este viernes, por delante del doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de F1, en Zandvoort, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el noveno tiempo y el otro español, Carlos Sainz (Williams), el decimosexto.

En la mejor de las 28 vueltas que dio en el segundo ensayo -en el que se marcaron los mejores cronos del día-, Norris, que también había dominado el entrenamiento matinal, cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que la mayoría marcó su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en 1:09:890. Sólo 87 menos que el doble campeón mundial asturiano -que giró 20 veces-; y con 89 de ventaja sobre el otro McLaren, el de su compañero australiano Oscar Piastri, que lidera el campeonato con nueve puntos más que él y que firmó el tercer crono de la sesión.

Colapinto firmó el mejor viernes desde su regreso a la F1 con el noveno crono del día, que logró, con las gomas blandas, en la sesión vespertina, en la que hubo dos interrupciones con bandera roja -por el accidente del canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso; y por la salida de pista del tailandés Alex Albon, colega de Sainz-.

Sainz marcó el decimosexto tiempo, pero a diferencia de la mayoría, que lo hizo con el compuesto blando, completó su vuelta rápida con el neumático duro. El talentoso piloto madrileño giró treinta veces y en su mejor intento se quedó a un segundo y 792 milésimas del que fuese su compañero en McLaren.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.