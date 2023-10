Alfonso se defiende y recuerda que fue embajador de la final de la Champions femenina de Getafe

Un día después de que su nombre le fuera retirado del estadio de la ciudad tras unas polémicas declaraciones y tras haber colgado un vídeo en las redes sociales defendiéndose, Alfonso ha vuelto a atacar. El exfutbolista ha colgado un tweet en el que recuerda: "Se me está juzgando por no respetar la igualdad y los derechos de las mujeres. Esa foto fue de cuando fui Embajador de la final de la UEFA Champions League Femenina en el ex Coliseum Alfonso Pérez con Milene Domínguez, una gran jugadora", escribió.

El Getafe le quita el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum El conjunto azulón y el ayuntamiento de la localidad han acordado retirar el apellido Alfonso Pérez al estadio y dejarlo solo como Coliseum tras las polémicas palabras del jugador. 04 oct 2023 - 17:05

Se me está juzgando por no respetar la igualdad y los derechos de las mujeres.

?@sara_heba? ?@aytogetafe?

Esa foto fue de cuando fui Embajador de la final de la UEFA Champions League Femenina en el ex Coliseum Alfonso Pérez con Milene Domíngues,una gran jugadora. pic.twitter.com/IqmZh3rvF0 — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) October 5, 2023

El exfutbolista afirmó este miércoles que "si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, que sea por un tema económico y no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo". "Aunque nunca haya jugado en el Getafe, siempre he intentado aportar y ayudar todo lo que he podido tanto a la ciudad de Getafe como al club. Siempre he estado orgulloso de llevar el nombre de Getafe por todos los sitios del mundo de donde he estado", señala Alfonso en un vídeo difundido en redes sociales.

Aquí os dejo un vídeo explicando mi opinion sobre todo lo ocurrido .

También lo tendréis subido en mi instagram que es el siguiente : alfonso_perez_oficial

Saludos ????‍???? pic.twitter.com/fPdbIQtrll — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) October 4, 2023

"Lo que comenté en la entrevista es que él fútbol femenino nunca había estado tan bien como ahora, pero que nunca se podía comparar con el fútbol masculino. Al igual que las modelos tienen mucha mas repercusión mediática que los modelos. Es así y ha sido así toda la vida", recalcó el exfutbolista getafense.

Pérez, de 51 años, que afirma no haber "dicho ninguna mentira", subraya: "No tengo nada contra las mujeres. Yo tengo una madre, y tengo una hija que juega al fútbol, y ojalá algún día pueda llegar a primera división y sea internacional, pero aún siendo mi hija nunca podrá llegar a compararse a lo que puede ganar un jugador masculino".