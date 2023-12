Álex Baena se retiró entre lágrimas lesionado en su regreso al Santiago Bernabéu

El Real Madrid - Villarreal de este domingo en LaLiga resultó un partido accidentado en que se saldó con varias lesiones en los dos equipos, y con algunos encontronazos entre rivales que se saldaron con faltas, unas con amonestación, y otras, al límite, sin castigo.

Era un partido que suponía la vuelta de Álex Baena a un escenario donde fue protagonista hace unos meses junto a Fede Valverde por el enfrentamiento entre ambos, que terminó con una agresión del centrocampista del Real Madrid en el parking del estadio a Baena en forma de puñetazo.

Valverde explicó en una entrevista reciente que su reacción se debió a las provocaciones de Baena al uruguayo sobre los problemas que tendría para nacer su tercer hijo: "En una cancha de fútbol, podés decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano. Hablá sobre mi familia, y esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea". Baena, antes, durante el partido, le dijo: "Llora ahora, que tu hijo no va a nacer".

Todo esto sucedió en el partido de Copa que les enfrentó el pasado 8 de abril.

Saludo con Valverde y lesión a la media hora

La afición del Bernabéu recibió con cierta indiferencia a Álex Baena, que se saludó con total normalidad con Fede Valverde al comienzo del partido, pero se libró de algunos silbidos cuanto tocó sus primeros balones, aunque los 'pitos' se hicieron algo más notables cuando se retiró lesionado en el minuto 28 de partido.

Álex Baena se retiró del Bernabéu lesionado, entre lágrimas (IMAGEN TV)

El jugador del Villarreal recibió un fuerte pisotón en el tobillo de Lucas Vázquez que hizo que a Baena se le saltaran las lágrimas. Baena tuvo que ser retirado del terreno de juego y sustituido por Ramón Terrats.

Baena fue 'tendencia' en la red social X, entre mensajes anómimos de supuestos madridistas que aludían al karma y entre quienes criticaban a los que se alegraban por la lesión del futbolista del Villarreal. Tampoco faltaron los mensajes aludían a la posterior lesión de gravedad de David Alaba como respuesta a los primeros.