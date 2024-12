Aldama se lleva el duelo español de la polémica

Philadelphia 76'ers, 107 - indiana PACERS, 121

En el último minuto antes del descanso, Joel Embiid sufrió una fractura en los senos nasales tras recibir un golpe fortuito de Bennedict Mathurin en la lucha por un rebote. El MVP de 2023 ya no regresó a la cancha y cerró su actuación con 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Los Sixers le harán pruebas sin dar un plazo estimado de recuperación.

Era solo el sexto partido de Embiid (de 23 en total de su equipo) en esta temporada repleta de infortunios y malas noticias para los Sixers, que sumaron una nueva derrota y que presentan un penoso balance de 7-16. Tyrese Maxey (22 puntos) fue el máximo anotador de los de Filadelfia. Tyrese Haliburton (32 puntos y 11 asistencias) comandó el triunfo de Indiana (11-15).

Memphis GRIZZLIES, 135 - brooklyn NETS, 119

Con 20 puntos, 6 rebotes y un 5 de 9 en triples en solo 26 minutos desde el banquillo, Aldama, que está firmando una fantástica campaña, volvió a ser una pieza clave en unos Grizzlies que se colocaron segundos del Oeste (18-8) tras 10 triunfos en sus últimos 11 partidos. Brillaron también: Ja Morant (28 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias), Desmond Bane (21 puntos y 8 asistencias) y Jaren Jackson Jr. (20 puntos y 7 rebotes).

Los Nets que dirige Fernández, quienes han perdido cinco de sus últimos encuentros, tuvieron a ocho jugadores en dobles dígitos de anotación, pero ninguno llegó a 20. El más productivo fue Dorian Finney-Smith con 19 puntos y un 5 de 8 en triples.

Hubo varios rifirrafes durante el encuentro y Fernández, en la rueda de prensa posterior, lamentó la actitud de un Morant que le dedicó palabras de pique durante el partido. "Nunca hablaré con otros jugadores y no quiero que ellos me hablen a mí. Si quieren ser amables, obviamente es parte de este deporte. Pero si no, no quiero ninguna interacción. Creo que es irrespetuoso y no es parte de este deporte", aseguró.

minnesota TIMBERWOLVES, 97 - los ángeles LAKERS, 87

Con 22 pérdidas de balón que dieron pie a 27 puntos de sus rivales, los Lakers (13-12) cayeron en Mineápolis sin LeBron James y acumulan un terrible 3-8 en sus últimos 11 encuentros. Anthony Davis (23 puntos y 11 rebotes) fue el máximo anotador de unos Lakers sin puntería con un 38,4 % en tiros de campo y un 28,6 % en triples (10 de 35).

Por Minnesota (13-11), que ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros limitando con su feroz defensa en los triunfos a sus contrincantes a 92 puntos o menos, Anthony Edwards (23 puntos y 6 rebotes), Jaden McDaniels (18 puntos, 9 rebotes y 5 robos) y un Julius Randle motivado ante su exequipo (21 puntos) fueron los más productivos.

denver NUGGETS, 120 - los ángeles CLIPPERS, 98

Los Nuggets (13-10) no necesitaron de un Nikola Jokic en modo superhéroe sino que contaron con una actuación coral de su bloque para doblegar a los Clippers (14-12), que han sufrido tres derrotas seguidas.

Jamal Murray (20 puntos) lideró la anotación de Denver, que tuvo a seis jugadores por encima de los 10 puntos. Jokic sumó 16 puntos (6 de 9 en tiros) y 7 rebotes. Norman Powell y Kevin Porter Jr., con 16 puntos por cabeza, encabezaron a los Clippers. James Harden metió 15 puntos pero perdió 9 balones.

cleveland CAVALIERS, 115 - washington WIZARDS, 105

El parón de la NBA Cup no ha afectado a unos Cavaliers que siguen con el mejor balance de la liga (22-4). Darius Garland (24 puntos y 8 asistencias), Donovan Mitchell (20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Jarrett Allen (21 puntos y 11 rebotes) fueron los mejores de Cleveland. Bilal Coulibaly (27 puntos y 6 rebotes) fue el faro de unos Wizards que se mantienen como colistas del Este (3-20).

utah JAZZ, 126 - phoenix SUNS, 134

Devin Booker (34 puntos y 8 asistencias) y Kevin Durant (30 puntos y 8 asistencias en su regreso) firmaron el triunfo de los Suns (13-11), que cortaron su racha de tres derrotas seguidas. Jordan Clarkson (23 puntos) fue el referente de unos Jazz que son penúltimos del Oeste (5-19). Phoenix tendrá otra opción de seguir mejorando en la tabla ya que su próximo partido será ante los Portland Trail Blazers, que son antepenúltimos del Oeste con 8-17 y cinco derrotas seguidas.

resto de la jornada

En los otros dos partidos de la jornada, los Chicago Bulls vencieron a los Charlotte Hornets (109-95) y los San Antonio Spurs derrotaron a los Portland Trail Blazers (116-118) gracias a Victor Wembanyama, que logró 28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias y que, además, metió dos tiros libres en los últimos segundos que le dieron el triunfo a los texanos.