Alcaraz se pone a 300 con una paliza a Bublik

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, sumó su victoria número 300 en el circuito ATP al ganar al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 6-0 que le sitúa en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. El murciano de 22 años, que sumó su octavo triunfo consecutivo en el evento monegasco en 63 minutos, jugará el siguiente encuentro, previo a la final, con el vencedor del choque entre el local Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

Todo ello después de una exhibición en la que enterró de golpe todos los fantasmas que podían haber surgido tras su encuentro contra Etcheverry en el que cedió un set. Fue un ciclón que sometió por completo a Bublik, al que no le valió ni su maravilloso saque, para plantar cara a un Alcaraz que le pasó por encima y que incluso le dejó en blanco en el segundo set.