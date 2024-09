Alcaraz despacha a Griekspoor en menos de una hora

El tenista español Carlos Alcaraz (n.3) superó este domingo al neerlandés Tallon Griekspoor (n.39) por 6-1 y 6-2 en 56 minutos para avanzar hasta los cuartos de final del Abierto de China disputado en la capital del gigante asiático.

El encuentro fue de los pocos que se salvó de cancelación en la lluviosa jornada pekinesa, al disputarse en la pista central Diamond, que cuenta con una cubierta retráctil que protegió a los protagonistas.

En este partido, el murciano no dio opciones a Griekspoor, demostrando gran solidez en su servicio al no conceder ninguna bola de 'break' y consiguiendo la totalidad de puntos ganados con su primer saque en el set inicial. Desde el inicio del partido, Alcaraz mostró un dominio total, buscando las líneas con golpes precisos y manteniendo la intensidad alcanzando todas las bolas, pasasen o no la red.

El tenista español se enfrentará en los cuartos de final al ruso Karen Khachanov (n.27), que se impuso este domingo al argentino Francisco Cerúndolo (n.31) en un igualado encuentro por 7-6(4) y 7-6(9).

Badosa pasa ronda

La tenista española Paula Badosa ha superado la tercera ronda del torneo de Pekín, de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de vencer este domingo a la eslovaca Rebecca Sramkova (7-5 y 7-5), y se citará en octavos de final con la segunda favorita del certamen chino, la estadounidense Jessica Pegula.

Badosa, actual número 19 del mundo, necesitó una hora y 49 minutos para deshacerse de la número 61 del ranking WTA en un encuentro en el que arrancó con un 4-0 que encarrilaba su triunfo en el primer parcial. Aun así, su rival le devolvió las dos roturas para poner el 5-5.

EFE Paula Badosa, durante el torneo de Pekín femenino.

La catalana tuvo que firmar un nuevo 'break' en el duodécimo juego para adjudicarse la manga, y comenzó la segunda defendiendo su servicio. Además, se defendió de tres bolas de rotura antes de claudicar en la cuarta, durante el noveno juego, que se tradujo en un 4-5 adverso.

Sin embargo, Badosa supo reaccionar y ganó los tres siguientes juegos, lo que le permitió llevarse el set y poner fin a la contienda. Ahora, se enfrentará en octavos a la número tres del mundo, la estadounidense Jessica Pegula, que remontó también este domingo a la rusa Veronika Kudermetova (6-7(9), 6-1 y 6-2).