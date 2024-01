Alcaraz: "Cambiaré y estas cosas no me pasarán"

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, dijo tras su derrota en cuartos de final del Abierto de Australia frente al alemán Alexander Zverev (6) que la falta de buenas sensaciones que experimentó en los dos primeros sets es algo que tiene que "mejorar" y que "es normal" que le ocurra porque tiene 20 años.

"Al final nadie es perfecto. Tengo 20 años, es algo que tengo que mejorar y es normal que me pase. Lo bueno es que lo sabemos. Atrás era más continuo y ahora me pasa más esporádicamente", señaló después caer por 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4, a pesar de su meritoria remontada en un segundo parcial que perdía por 2-5.

"Es algo que no me preocupa. Cambiaré y estas cosas no me pasarán, o si me pasan seré capaz de volver. Vamos a mejorarlo y veréis un cambio", agregó un Alcaraz que alabó el gran juego de su rival, que acabó el choque con un 85% de acierto en el primer servicio. "El saque es algo que he mejorado mucho, pero quiero seguir mejorándolo. A corto plazo, eso es lo más importante a nivel tenístico", afirmó el español tras contar con un 65% de acierto con el primer servicio.

"No sé qué conclusiones sacar, mi equipo me dirá las cosas tal y como son. Si quiero ganar más Grand Slams, tengo que mejorarlas porque si no, es muy difícil remontar contra este tipo de jugadores", explicó un Alcaraz que se despidió de la prensa española con una sonrisa, tras alcanzar por primera vez en su joven carrera unos cuartos de final en Melbourne Park.