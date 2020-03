El alcalde de Madrid cree que "cuando todo esto pase, tenemos que estar orgullosos de los madrileños"

El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego para hablar con Paco González, sobre la crisis del coronavirus que está afectando a toda España y en particular a la Comunidad de Madrid donde ya se registran 3.544 positivos.

Almeida ha comentado que "el transporte público ha bajado el 80% y aunque Madrid es ahora mismo el epicentro del coronavirus en España quiero transmitir serenidad a los ciudadanos". El pico de contagios, ha dicho el alcalde de Madrid, "ira subiendo, pero los ciudadanos tienen que tener fe que todo esto va a pasar. Si cada uno de nosotros hacemos lo que debemos hacer, estar en casa, se podrá superar esta epidemia. Los madrileños van a ver que las cifras van a subir y entonces no paro de recordarlo, quedémonos en casa"

Preocupado por las personas que no cumplen las reglas

Un alcalde preocupado por las personas que "no se están tomando en serio las ordenes que le están llegado desde las instituciones. La policía está patrullando la ciudad con efectivos y drones para que cualquier persona que no entiende lo que tiene que hacer sea identificada y multada. Somos la Comunidad que ahora mismo está más castigada y tenemos que ser duros con los que entienden las reglas. Cuando todo esto pase tenemos estar orgullosos de los madrileños."

Preguntado sobre todo por los jóvenes que no están obediendo ha querido añadir: "los jóvenes piensan que como esto afecta a los mayores pues les da igual, pero esto no es absolutamente así porque lo pueden coger ellos y contagiar a las personas con quien conviven. Tener una determinada edad no te permiso para salir". 4000 personas fueran a donar sangre en el día de ayer, pero las imágenes de gente corriendo y paseando en Madrid Rio no han dejado indiferente al alcalde de Madrid. "Son vulnerables también los jóvenes y pueden propagar el coronavirus. Se lo debemos a nuestros mayores sin ninguna duda. El futuro ya está aquí y tenemos que actuar como tal".

Hay que confiar en la Sanidad

El alcalde no se ha hecho el test porque no tiene síntomas y por eso ha recordado que "los medios de sanidad están al límite y cada uno tiene que concienciarse que quedarse en casa es la mejor medida hacia la sanidad. Atengámonos a las medidas que nos están diciendo desde el Ministerio de Sanidad"

Preguntado además por los vuelos que siguen llegando a Madrid dice que "las autoridades tenemos que estar preparados para actuar de la manera más drástica que podemos, es una cuestión de agilidad. La gente tiene que estar preparada porque pueden llegar medidas extremas que sirven para para al coronavirus. Yo espero que, con estas medidas, baste, pero sino habrá que actuar con rapidez".

Insiste con el mensaje #Quedémonossencasa

Ha querido dejar también un mensaje para los profesionales de la sanidad, "hay que confiar en ellos y serán ellos que marcarán las pautas. Yo creo que la sanidad tendrá la capacidad de actuar todas las medidas posibles. El Ministerio de Sanidad está comprando todo aquello que puedan necesitar. Pero también tiene que contar con nuestra colaboración. Quedémonos en casa"

Paco González le ha despedido con un deseo, "comentar con normalidad la victoria de su Atlético de Madrid en Anfield".