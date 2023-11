Al-Khelaifi se pronuncia sobre el comunicado del Real Madrid y Mbappé: "Centrados en nosotros"

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, reveló este martes que no vio el comunicado del Real Madrid en el que calificó de "rotundamente falsas" sus supuestas negociaciones con el delantero francés Kylian Mbappé, argumentando que en el club parisino están "centrado" en ellos y "no en los demás".

Entrevista a Al-Khelaifi en La Gazzetta dello Sporthttps://www.gazzetta.it/

El Real Madrid desmiente haber negociado con Mbappé El club ha emitido un comunicado para desmentir cualquier negociación con Mbappé tal y como habían anunciado algunos medios. Asegura que se trata de algo falso. 04 nov 2023 - 16:59

"No he visto el comunicado del Real Madrid sobre Mbappé, todos estamos centrados en nosotros mismos y en nuestro trabajo, no en los demás", dijo el mandatario del club galo en una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport.

Al-Khelaïfi respondió así al comunicado del Real Madrid calificando de "rotundamente falsas" sus supuestas negociaciones para fichar a Mbappé, actual delantero del PSG, a colación de recientes informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación.

"Kylian sigue sumando éxitos y la gente lo da por supuesto, pero nadie jugó dos finales mundiales seguidas marcando también un 'hat-trick'. Es el mejor del mundo y es fantástico verle impulsar al PSG y a Francia. Tiene un efecto positivo sobre nuestros jóvenes, nos ayuda a construir nuestro futuro y legado", elogió al delantero francés, objeto de deseo del Real Madrid desde hace varias temporadas.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid desmintió el pasado sábado a través de un comunicado varias informaciones de medios de comunicación en las que se especula sobre unas negociaciones con el delantero francés Kylian Mbappé, cuyo contrato con el PSG expira el 30 de junio de 2024.

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C.F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG", reza el comunicado difundido por el club blanco.

No es la primera ocasión que el Real Madrid realiza un desmentido sobre Mbappé. Lo realizó el 4 de julio de 2018, asegurando que eran "rotundamente falsas" todas las informaciones que apuntaban a un acuerdo del delantero francés con el club blanco.

En aquel momento, el Real Madrid apuntó que no había realizado "ninguna oferta ni al PSG ni al jugador" y lamentó la difusión de informaciones "que no son contrastadas con las partes".

El equipo presidido por Florentino Pérez no realizó ningún movimiento en el último mercado para intentar la llegada de Mbappé, después de haber realizado el fichaje del inglés Jude Bellingham por 103 millones más variables, y ha insistido en que no realizará ningún movimiento por el delantero francés hasta que no muestre su intención de no seguir ligado al PSG.

Mbappé comunicó a su club por carta su intención de no renovar su actual contrato y, a falta de la nueva propuesta del PSG, el 1 de enero de 2024 ya podrá hablar con el club en el que desee jugar desde la próxima temporada.