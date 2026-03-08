El Consultorio de Pedro Martín (01-03-2026)
Pedro Martín responde a las preguntas enviadas a tiempodejuego@cope.es
Teresa Vasallo Fernández
Publicado el
1 min lectura5:27 min escucha
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Jorge Rey se adelanta a la Aemet y alerta a España del tiempo que hará en Semana Santa, según las Cabañuelas
El niño meteorólogo ha empleado el método de las cabañuelas para anticipar lo que sucederá durante los últimos días de marzo y el mes de abril