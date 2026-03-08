COPE
Podcasts
Los números de Pedro Martín
Los números de Pedro Martín

El Consultorio de Pedro Martín (01-03-2026)

Pedro Martín responde a las preguntas enviadas a tiempodejuego@cope.es

Pedro Martín
00:00
Descargar

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

1 min lectura5:27 min escucha

Descargar
Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking