Peticiones, comentarios, sugerencias... (Semana del 25 de septiembre al 2 de octubre)

Buenas tardes:

Me dirijo al director de Tiempo de Juego, al cual admiro mucho, y de cuyo programa soy seguidora hace más de 30 años.

Soy seguidora acérrima del Real Madrid y me encanta la narración de los partidos de mi equipo con vosotros, así como los tertulianos que comentan el partido, sobre todo Poli Rincón.

Os escribo para manifestar mi total desacuerdo ante la ausencia de Poli Rincón por dar entrada al señor Relaño y dejar relegado a Poli, quien no os ha fallado nunca y ha estado en el programa desde siempre. Me parece muy injusto que ayer no estuviera de comentarista y sí Relaño que acaba de llegar. Poli no os ha fallado, pero sí vosotros a él.

No sé si os seguiré escuchando, porque me encanta la mezcla de Poli con su análisis y empatía, tan distinto a la sosería del Sr. Relaño aunque sepa mucho de fútbol. Ayer fue el programa más aburriddo que os he oído en años

Manolo Lama, ¿cuándo Rodrygo entró el partido estaba roto?

Te recuerdo las dos Champions de Vinicius. Contra el Liverpool, partido que he visto más de 10 veces, lo único que hace es poner el pie, meter el gol y nada más; y contra el Dortmund recuerdo que el segundo gol que mete sucede cuando el partido ya estaba roto.

En las semifinales de la 14ª, te recuerdo que el más destacado fue Rodrygo y en la 15ª fue Joselu el más destacado. Es más, te recuerdo que el gol anulado al Bayern viene de una pérdida inútil de Vinicius.

Rodrygo es, a años luz, mucho mejor que Vinicius. Sabe rematar de cabeza, tiene muchísimo más gol, asiste más, sabe tirar faltas y córnerr, y defiende mucho más.

Vinicius no sabe darle con rosca, cosa que Rodrygo lo hace mucho mejor. Y lo más importante, Rodrygo es mucho mejor jugador de equipo y Vinicius es un chupón.